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2 декабря, 13:26

43-летний сын Газманова признался, почему до сих пор остаётся холостяком

Родион Газманов. Фото © АГН «Москва» / Артур Новосильцев

Родион Газманов. Фото © АГН «Москва» / Артур Новосильцев

Родион Газманов ответил на один из самых волнующих публику вопросов — почему в свои 43 года он до сих пор не женат. Сын Олега Газманова признался, что слишком трепетно относится к созданию семьи, поэтому не торопится обзаводиться штампом в паспорте.

«Семья для меня имеет очень большое значение. Возможно, поэтому я ещё не женат. Но если без шуток, то семья — это уют. Семья — это тепло. Семья — это люди, которые любят тебя бескорыстно. Семья — это люди, которые всегда готовы поддержать», — поделился артист в интервью Пятому каналу.

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Также артисту мешает создать семью плотный график работы. Он заявил, что хотел бы видеться с близкими людьми как можно чаще, однако в последнее время не получается это осуществить. Вероятно, времени нет и на новые знакомства.

Родион Газманов рассказал, почему до сих пор не женат

Напомним, Родион Газманов родился в браке Олега Газманова с первой женой Ириной. У него есть младшая сестра Марианна, а также сводный брат — приёмный сын Газманова Филипп. 29 ноября молодому человеку исполнилось 27 лет. В честь этого события его мать Марина Муравьёва-Газманова опубликовала в блоге свежее фото наследника. Родной отец парня — Вячеслав Мавроди, брат основателя «МММ» Сергея Мавроди. Однако он носит фамилию отчима, ставшего ему уже давно родным.

Алёна Зиновьева
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