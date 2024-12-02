43-летний сын Газманова признался, почему до сих пор остаётся холостяком

Родион Газманов ответил на один из самых волнующих публику вопросов — почему в свои 43 года он до сих пор не женат. Сын Олега Газманова признался, что слишком трепетно относится к созданию семьи, поэтому не торопится обзаводиться штампом в паспорте.

«Семья для меня имеет очень большое значение. Возможно, поэтому я ещё не женат. Но если без шуток, то семья — это уют. Семья — это тепло. Семья — это люди, которые любят тебя бескорыстно. Семья — это люди, которые всегда готовы поддержать», — поделился артист в интервью Пятому каналу.

Также артисту мешает создать семью плотный график работы. Он заявил, что хотел бы видеться с близкими людьми как можно чаще, однако в последнее время не получается это осуществить. Вероятно, времени нет и на новые знакомства.

Родион Газманов рассказал, почему до сих пор не женат