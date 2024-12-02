43-летний сын Газманова признался, почему до сих пор остаётся холостяком
Родион Газманов. Фото © АГН «Москва» / Артур Новосильцев
Родион Газманов ответил на один из самых волнующих публику вопросов — почему в свои 43 года он до сих пор не женат. Сын Олега Газманова признался, что слишком трепетно относится к созданию семьи, поэтому не торопится обзаводиться штампом в паспорте.
«Семья для меня имеет очень большое значение. Возможно, поэтому я ещё не женат. Но если без шуток, то семья — это уют. Семья — это тепло. Семья — это люди, которые любят тебя бескорыстно. Семья — это люди, которые всегда готовы поддержать», — поделился артист в интервью Пятому каналу.
Также артисту мешает создать семью плотный график работы. Он заявил, что хотел бы видеться с близкими людьми как можно чаще, однако в последнее время не получается это осуществить. Вероятно, времени нет и на новые знакомства.
Родион Газманов рассказал, почему до сих пор не женат
Напомним, Родион Газманов родился в браке Олега Газманова с первой женой Ириной. У него есть младшая сестра Марианна, а также сводный брат — приёмный сын Газманова Филипп. 29 ноября молодому человеку исполнилось 27 лет. В честь этого события его мать Марина Муравьёва-Газманова опубликовала в блоге свежее фото наследника. Родной отец парня — Вячеслав Мавроди, брат основателя «МММ» Сергея Мавроди. Однако он носит фамилию отчима, ставшего ему уже давно родным.