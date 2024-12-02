Супруга Олега Газманова показала своего повзрослевшего сына от Мавроди

Супруга народного артиста России Олега Газманова, Марина Газманова, публично поздравила своего сына Филиппа с днём рождения. Молодому человеку исполнилось 27 лет. Жена певца поделилась с подписчиками несколькими фотографиями именинника.

В своём поздравлении Марина Газманова выразила уверенность, что Филипп готов к созданию семьи. «Пусть повезёт встретить своего человека и создать крепкую семью, основанную на сильных, искренних чувствах, взаимопонимании и доверии. Мне кажется, ты готов взять на себя ответственность за продолжение рода», — поделилась мама молодого человека.

Подписчики Марины в социальных сетях присоединились к поздравлениям. Они пожелали парню побольше ясных дней и отметили, что он — достойный сын.

Филипп родился в 1997 году в браке Марины с Вячеславом Мавроди, братом основателя «МММ» Сергея Мавроди. В то время отец мальчика находился под арестом за финансовые махинации. Из роддома Марину с сыном забирал уже Олег Газманов. Позже певец усыновил Филиппа и дал ему свою фамилию.

В последние годы Филипп решил отказаться от фамилии Газманова. Он выбрал девичью фамилию матери. Такое решение молодой человек принял, чтобы избежать санкционных ограничений в Европе, где он ведёт бизнес.

Филипп получил образование в Швейцарии, окончил факультет изобразительного искусства в Великобритании. Однако дальше молодой человек решил работать не в творческой сфере. Он успешно развивает собственный бизнес в области грузоперевозок.