Супруга Олега Газманова показала своего повзрослевшего сына от Мавроди
Марина Газманова с супругом и детьми. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / marinagazmanova
Супруга народного артиста России Олега Газманова, Марина Газманова, публично поздравила своего сына Филиппа с днём рождения. Молодому человеку исполнилось 27 лет. Жена певца поделилась с подписчиками несколькими фотографиями именинника.
В своём поздравлении Марина Газманова выразила уверенность, что Филипп готов к созданию семьи. «Пусть повезёт встретить своего человека и создать крепкую семью, основанную на сильных, искренних чувствах, взаимопонимании и доверии. Мне кажется, ты готов взять на себя ответственность за продолжение рода», — поделилась мама молодого человека.
Подписчики Марины в социальных сетях присоединились к поздравлениям. Они пожелали парню побольше ясных дней и отметили, что он — достойный сын.
Филипп родился в 1997 году в браке Марины с Вячеславом Мавроди, братом основателя «МММ» Сергея Мавроди. В то время отец мальчика находился под арестом за финансовые махинации. Из роддома Марину с сыном забирал уже Олег Газманов. Позже певец усыновил Филиппа и дал ему свою фамилию.
В последние годы Филипп решил отказаться от фамилии Газманова. Он выбрал девичью фамилию матери. Такое решение молодой человек принял, чтобы избежать санкционных ограничений в Европе, где он ведёт бизнес.
Филипп получил образование в Швейцарии, окончил факультет изобразительного искусства в Великобритании. Однако дальше молодой человек решил работать не в творческой сфере. Он успешно развивает собственный бизнес в области грузоперевозок.
Ранее Life.ru рассказал, что Олег Газманов разочарован музыкальными предпочтениями современной молодёжи. Артист пожаловался, что юное поколение не интересуется отечественными патриотическими песнями. Одной из причин этого Газманов считает недостаток подобных композиций в медиапространстве.