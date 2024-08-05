55-летнюю жену Газманова принимают за подружку сына

55-летняя супруга певца Олега Газманова Марина призналась, что её часто принимают за девушку 26-летнего сына Филиппа. В своём блоге в соцсетях она рассказала, что ей нравится такое сравнение.

"Мы любим вместе путешествовать. Когда мы вдвоём, нас с любопытством провожают взглядом, гадая, кто мы друг другу, и вздрагивают, когда мой детина басом зовёт меня мамой. А я наслаждаюсь комплиментами, как молодо выгляжу!", — подчеркнула жена Газманова в Instagram*.

Муравьёва-Газманова считает сына отличным другом и партнёром, и, несмотря на разницу в возрасте, она комфортно себя чувствует в компании молодых людей.

Газманова ранее была замужем за Вячеславом Мавроди, братом основателя МММ Сергея Мавроди, от которого в 1997 году родила первого ребёнка. Женщина рассказывала, что из роддома её забирал уже Олег Газманов. Композитор усыновил первенца жены и дал Филиппу свою фамилию, от которой он отказался и стал Муравьёвым, взяв девичью фамилию матери.

А ранее Life.ru рассказывал, что вернувшийся в Россию внук певицы Аллы Пугачёвой улетел в Испанию с отцом Владимиром Пресняковым. Последние годы музыкант корил себя за то, что был плохим отцом для ребёнка, который появился в браке с Кристиной Орбакайте. Но теперь отношения родственников налаживаются.