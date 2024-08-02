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2 августа, 14:58

Олег Газманов снял на видео заплыв на сапборде, явив завидную форму в 73 года

Российский певец Олег Газманов продемонстрировал великолепную физическую форму в свои 73 года — артист снял на видео свою прогулку на сапборде.

Российский певец Олег Газманов катается на сапборде в прекрасном настроении и отличной форме. Видео © Instragram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / oleggazmanov

На видеозаписи радостный Газманов гребёт на сапе и поёт о волнах Чёрного моря. Певец продемонстрировал рельефную фигуру, которой позавидуют многие молодые мужчины. Также музыкант не упустил возможности напомнить поклонникам о сегодняшнем концерте в Сочи.

Тест: Продолжите строчки из ранних хитов Газманова — 99% вспомнят только "Морячку"
Тест: Продолжите строчки из ранних хитов Газманова — 99% вспомнят только "Морячку"

Ранее Life.ru рассказывал о том, как Олег Газманов отреагировал на блокировку своего YouTube-канала, призвав фанатов его творчества- заполнить видеоплощадку его клипом на песню "Русский мир" в рок-аранжировке в качестве протеста. Напомним, что 4 июля сервис заблокировал каналы ряда артистов из РФ, в частности Газманова, Ярослава Дронова (SHAMAN), Юлии Чичериной, Полины Гагариной, Григория Лепса.

Обложка ©

Instragram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / oleggazmanov

Юрий Лысенко
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