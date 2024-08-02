Олег Газманов снял на видео заплыв на сапборде, явив завидную форму в 73 года
Российский певец Олег Газманов продемонстрировал великолепную физическую форму в свои 73 года — артист снял на видео свою прогулку на сапборде.
Российский певец Олег Газманов катается на сапборде в прекрасном настроении и отличной форме. Видео © Instragram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / oleggazmanov
На видеозаписи радостный Газманов гребёт на сапе и поёт о волнах Чёрного моря. Певец продемонстрировал рельефную фигуру, которой позавидуют многие молодые мужчины. Также музыкант не упустил возможности напомнить поклонникам о сегодняшнем концерте в Сочи.
Ранее Life.ru рассказывал о том, как Олег Газманов отреагировал на блокировку своего YouTube-канала, призвав фанатов его творчества- заполнить видеоплощадку его клипом на песню "Русский мир" в рок-аранжировке в качестве протеста. Напомним, что 4 июля сервис заблокировал каналы ряда артистов из РФ, в частности Газманова, Ярослава Дронова (SHAMAN), Юлии Чичериной, Полины Гагариной, Григория Лепса.
Instragram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / oleggazmanov