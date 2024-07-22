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22 июля, 14:30

Тест: Продолжите строчки из ранних хитов Газманова — 99% вспомнят только "Морячку"

Творчество Олега Газманова находит отклик у слушателей разных возрастов — для многих эти песни стали символом молодости. Отметьте день рождения артиста и вспомните строчки из его хитов.

Сегодня, 22 июля, 73 года исполнилось Олегу Газманову — известному музыканту, актёру и продюсеру, который внёс свой вклад в российскую эстраду и развитие шансона. Хиты "Мои ясные дни" и "Морячка" до сих пор пользуются популярностью как у старшего поколения, ставшего свидетелем становления артиста, так и у молодёжи. Если вы с теплом вспоминаете эти композиции, проверьте свои знания и попробуйте закончить строчки из ранних песен Газманова.

Есть исполнители, к творчеству которых хочется возвращаться снова и снова, ведь они будят давно забытые воспоминания. Не так давно был день рождения другого талантливого артиста, чьи выступления не только смешили, но и заставляли задуматься, отражали глубину и сложность русской души. Читайте 15 шуток Михаила Задорнова, которые актуальны по сей день, и отметьте наследие всеми любимого сатирика.

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ТАСС / Антон Денисов, © Freepik

Александра Иванова
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