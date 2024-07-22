На древнем папирусе нашли самую раннюю копию легенды об "оживших птицах" Христа

Долгое время неприметный кусок папируса с инвентарным номером P.Hamb.Graec. 1011 пылился в Гамбургской государственной библиотеке, пока не попал в руки немецких учёных Лайоша Беркеса и Габриэля Нокки Маседо. Поначалу они полагали, что рукопись не содержит в себе ничего особенно интересного и может оказаться просто списком покупок, однако затем они заметили в тексте слово "Иисус", которое начинало повторяться там всё чаще.

Фрагмент папируса. Фото © Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg / Public Domain Mark 1.0.

Исследователей охватил научный интерес, они начали всё глубже проникать в суть написанного на таинственном клочке папируса. Затем они пришли к выводу, что перед ними ни много ни мало рассказ о детстве Христа, датированный примерно IV–V веками, что делает его самой ранней известной копией.

Текст описывает эпизод из жизни Иисуса, когда тому было всего 5 лет. Он играл около ручья и делал воробьёв из глины, которую находил рядом. Это заметил отец, поругавший сына за то, что тот занят делами в субботний день. Вдруг мальчик хлопнул в ладоши, от чего в глиняных фигурках вмиг проснулась жизнь и они разлетелись в разные стороны.

Легенда об оживших воробьях не нова для специалистов, но открытие не заключается в самом её существовании. Дело в том, что эта история рассказывается в одном из апокрифов — "Сказании Фомы о детстве Иисуса", старейшая версия которого датируется лишь XI столетием. В свою очередь, папирус, о котором идёт речь, намного старше, что делает его самым ранним документом, описывающим абсолютно аналогичный эпизод.