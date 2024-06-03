Мальчишник в Италии: Жених нарядился Иисусом Христом, чтобы попрощаться с холостой жизнью

Полиция обязала итальянца выплатить 200 евро в качестве штрафа. Причиной стало то, что он выбрал костюм Иисуса Христа для своего мальчишника. Об этом пишет газета Nuova Venezia.

Будущий жених, окутавшись в одеяния христианского проповедника, вместе со своими друзьями решил воссоздать сцену несения креста из "Страстей Христовых". Перед сотнями туристов и жителей города Езоло в провинции Венеция молодой человек, одевшись в белую тунику, пронёс деревянный крест на своих плечах, как Иисус Христос.

Городская полиция не впечатлилась перформансом проникшегося личностью Христа итальянца. Сотрудники, увидев в этом действе акт богохульства, забрали у него крест и выписали штраф в размере 200 евро.