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3 июня, 12:03

Мальчишник в Италии: Жених нарядился Иисусом Христом, чтобы попрощаться с холостой жизнью

Полиция в Италии выписала штраф в 200 евро мужчине в костюме Иисуса Христа

Полиция обязала итальянца выплатить 200 евро в качестве штрафа. Причиной стало то, что он выбрал костюм Иисуса Христа для своего мальчишника. Об этом пишет газета Nuova Venezia.

Будущий жених, окутавшись в одеяния христианского проповедника, вместе со своими друзьями решил воссоздать сцену несения креста из "Страстей Христовых". Перед сотнями туристов и жителей города Езоло в провинции Венеция молодой человек, одевшись в белую тунику, пронёс деревянный крест на своих плечах, как Иисус Христос.

Городская полиция не впечатлилась перформансом проникшегося личностью Христа итальянца. Сотрудники, увидев в этом действе акт богохульства, забрали у него крест и выписали штраф в размере 200 евро.

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Ранее жителя Югры, общественника Вадима Адаменко обвинили в богохульстве за фотопародию на картину Леонардо да Винчи "Тайная вечеря". Активисты направили жалобу в полицию, но там не выявили никакого злого умысла в фотографии, отправив её на экспертизу.

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Freepik

Владимир Озеров
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