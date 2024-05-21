Активисты затравили жителя Югры за фотопародию на шедевр Леонардо да Винчи

Активисты из "Русской общины" обвинили жителя Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), общественника Вадима Адаменко в оскорблении чувств верующих за пародию на знаменитую картину Леонардо да Винчи "Тайная вечеря".

По данным местных СМИ, 15 мая Адаменко опубликовал в соцсетях пост, где поделился эмоциями от игры в квиз. К публикации мужчина прикрепил картину Леонардо да Винчи "Тайная вечеря" и фотографию с участниками викторины, сделанную по мотивам художественного произведения. Активисты набросились на Адаменко с упрёками и попросили полицию провести проверку.

Адаменко рассказал, что уже пообщался с правоохранителями. По его словам, те не усмотрели в публикации признаков богохульства, однако отправили документы на экспертизу. Мужчина пояснил, что готов извиниться и удалить фотографию, если вина подтвердится. В противном случае сам пойдёт судиться с активистами, которые устроили травлю. Адаменко признался, что они уже давно "точат на него зуб" из-за полугодового конфликта.

"Конкретно руководитель "Русской общины" и его подельник испытывают ко мне неприязнь за то, что примерно полгода назад, когда один из них призывал наказывать людей и детей за цвет их волос, я провёл аналогию, что так делали фашисты в 40-х годах. За что подельник и его знакомый руководитель РО по Когалыму назвали меня членом ЛГБТ* или его пропагандистом", — объяснил общественник в беседе с "Газетой.ru".

Адаменко отметил, что просто вступился за 11-летнюю дочку своей коллеги по добровольчеству.

А ранее Life.ru писал, что в Москве требовали запретить концерты сатанинской метал-группы "БѢСЪ". Активисты из "Зова народа" обратились в Следственный комитет, заявив, что выступления коллектива оскорбляют чувства верующих.