"Зов народа" требует запретить концерты сатанинской метал-группы "БѢСЪ"
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В Москве требуют запретить концерты сатанинской метал-группы "БѢСЪ". По словам общественников, выступления коллектива оскорбляют чувства верующих.
Активисты из "Зова народа" обратили внимание на столичную группу "БѢСЪ", в основе выступлений которой — богохульство и прославление сатанизма, в песнях содержатся строчки из Священного Писания с оскорбительными комментариями, а эстетика группы наполнена сатанизмом: иконы, рога, карикатуры на Христа и прочее, рассказал телеграм-канал SHOT.
25 ноября у организации была запланирована презентация альбома "Ѿ Лукáвагѡ" ("От лукавого") в клубе "Город". Отмечается, что на выступлениях музыканты жгут ладан и прославляют Сатану.
Активисты направили жалобу в Следственный комитет и прокуратуру с просьбой отменить концерты и наказать участников за оскорбление чувств верующих. После общественного волнения в Сети пропали упоминания о ближайшем концерте, а сообщество группы стало закрытым, однако билет на московский концерт 10 февраля купить ещё можно.
А ранее Лайф писал, что уехавшим из России иноагентам, а именно Максиму Галкину*, Алишеру Моргенштерну*, Юрию Дудю*, Андрею Макаревичу* и другим, требуют закрыть въезд в страну. Такое обращение председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко направил глава общественной организации "Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией" (ФПБК) Виталий Бородин.