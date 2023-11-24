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24 ноября, 18:28

"Зов народа" требует запретить концерты сатанинской метал-группы "БѢСЪ"

<p>Обложка © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/@ZhGalka" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Железная Галка / ZhGalka</a></p>

Обложка © YouTube / Железная Галка / ZhGalka

В Москве требуют запретить концерты сатанинской метал-группы "БѢСЪ". По словам общественников, выступления коллектива оскорбляют чувства верующих.

Активисты из "Зова народа" обратили внимание на столичную группу "БѢСЪ", в основе выступлений которой — богохульство и прославление сатанизма, в песнях содержатся строчки из Священного Писания с оскорбительными комментариями, а эстетика группы наполнена сатанизмом: иконы, рога, карикатуры на Христа и прочее, рассказал телеграм-канал SHOT.

25 ноября у организации была запланирована презентация альбома "Ѿ Лукáвагѡ" ("От лукавого") в клубе "Город". Отмечается, что на выступлениях музыканты жгут ладан и прославляют Сатану.

Активисты направили жалобу в Следственный комитет и прокуратуру с просьбой отменить концерты и наказать участников за оскорбление чувств верующих. После общественного волнения в Сети пропали упоминания о ближайшем концерте, а сообщество группы стало закрытым, однако билет на московский концерт 10 февраля купить ещё можно.

В Новосибирске требуют запретить музыку Rammstein

В Новосибирске требуют запретить музыку Rammstein

А ранее Лайф писал, что уехавшим из России иноагентам, а именно Максиму Галкину*, Алишеру Моргенштерну*, Юрию Дудю*, Андрею Макаревичу* и другим, требуют закрыть въезд в страну. Такое обращение председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко направил глава общественной организации "Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией" (ФПБК) Виталий Бородин.

Александра Мышляева
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