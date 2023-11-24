"Зов народа" требует запретить концерты сатанинской метал-группы "БѢСЪ"

В Москве требуют запретить концерты сатанинской метал-группы "БѢСЪ". По словам общественников, выступления коллектива оскорбляют чувства верующих.

Активисты из "Зова народа" обратили внимание на столичную группу "БѢСЪ", в основе выступлений которой — богохульство и прославление сатанизма, в песнях содержатся строчки из Священного Писания с оскорбительными комментариями, а эстетика группы наполнена сатанизмом: иконы, рога, карикатуры на Христа и прочее, рассказал телеграм-канал SHOT.

25 ноября у организации была запланирована презентация альбома "Ѿ Лукáвагѡ" ("От лукавого") в клубе "Город". Отмечается, что на выступлениях музыканты жгут ладан и прославляют Сатану.

Активисты направили жалобу в Следственный комитет и прокуратуру с просьбой отменить концерты и наказать участников за оскорбление чувств верующих. После общественного волнения в Сети пропали упоминания о ближайшем концерте, а сообщество группы стало закрытым, однако билет на московский концерт 10 февраля купить ещё можно.