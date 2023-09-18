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18 сентября, 16:10

В Новосибирске требуют запретить музыку Rammstein

Активисты Новосибирска требуют отмены концерта CAGMO "Симфония Rammstein"

<p>Солист Rammstein Тилль Линдеманн. Обложка © Getty Images / Gie Knaeps</p>

Солист Rammstein Тилль Линдеманн. Обложка © Getty Images / Gie Knaeps

Общественные деятели Новосибирска потребовали отмены концерта оркестра Cinema Anime Game Music Orchestra (CAGMO), который планирует исполнить в городе программу "Симфония Rammstein". Об этом сообщается в телеграм-канале общественной организации "Радетель", активисты которой направили соответствующие запросы мэру города Анатолию Локтю, а также в региональную прокуратуру и Сибирское отделение РАН.

"Мы считаем, что исполнение в Новосибирске музыкальных произведений группы, которая открыто выступает против России в период спецоперации, недопустимо", — сказано в публикации общественной организации.

Активисты заявили, что у творчества есть и имена, и границы. Более того, в России не принято смотреть фильмы, снятые в Германии в период правления нацистского режима. Такое же, по их мнению, отношение должно быть и к творчеству людей, которые открыто выступили против РФ в период СВО и поддержали ВСУ. Особенно если учесть, что сейчас наше государство находится в ситуации, похожей на ту, что была во время Великой Отечественной войны, только теперь противник России не одна страна, а весь блок НАТО, подытожили представители общественной организации.

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Напомним, что за последние несколько месяцев в немецких СМИ проходила информация о том, что более десятка женщин якобы обратились в полицию из-за домогательств со стороны Тилля Линдеманна. Одна из поклонниц даже "рассказала", что её пригласили к солисту во время концерта группы в Вильнюсе, музыкант якобы подсыпал ей наркотики в алкоголь и начал приставать. В конце лета стало известно, что прокуратура Берлина закрыло дело против Линдеманна из-за недостатка улик.
Юрий Лысенко
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