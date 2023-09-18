В Новосибирске требуют запретить музыку Rammstein

Активисты заявили, что у творчества есть и имена, и границы. Более того, в России не принято смотреть фильмы, снятые в Германии в период правления нацистского режима. Такое же, по их мнению, отношение должно быть и к творчеству людей, которые открыто выступили против РФ в период СВО и поддержали ВСУ. Особенно если учесть, что сейчас наше государство находится в ситуации, похожей на ту, что была во время Великой Отечественной войны, только теперь противник России не одна страна, а весь блок НАТО, подытожили представители общественной организации.