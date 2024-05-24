Диакон рассказал, можно ли верующим делать татуировки Диакон Ланский: Церковь переняла отношение к тату из ветхозаветной традиции 24 мая, 08:02 Православная церковь советует верующим сохранять тело в чистоте и не делать татуировки. Обложка © Freepik.com

У некоторых православных россиян на теле есть татуировки, однако что думает об этом церковь? Как рассказал Life.ru руководитель пресс-службы Кузбасской епархии, диакон Вячеслав Ланский, верующему лучше сохранять тело в чистоте, а увлечение татуировками "порождает безвкусицу".

Православная церковь переняла отношение к татуировкам из ветхозаветной традиции, основанием для которой стали слова из книги Левит: "Ради умершего не делайте нарезов на теле вашем и не накалывайте на себе письмен. Я Господь" (Лев. 19:28). В ту эпоху во многих народах был распространён обычай наносить на тело письмена или рисунки, в том числе — из религиозных и культовых соображений. Сохранение тела в чистоте — свидетельство особого пути народа, который стремился сохранить чистоту своей веры. Вячеслав Ланский Руководитель пресс-службы Кузбасской епархии, диакон

Он также напомнил слова апостола Павла о том, что тело верующего — "суть храм живущего в вас Святаго Духа, Которого имеете вы от Бога". Священник считает, что повальное увлечение татуировками порождает безвкусицу и невежество.

"Например, не раз я был свидетелем того, созданная на иностранном языке татуировка оказывалась бессмысленной или даже оскорбительной. Но выглядела интересно. А в русско-китайском сегменте Интернета можно найти целое направление, в котором китайцы с юмором объясняют нелепое значение тех или иных символов, которые кто-то носит на своём теле", — добавил собеседник Life.ru.

Диакон также объяснил, что часто стремление сделать тату обусловлено какими-то внутренними триггерами, и их лучше разобрать, изменить свою жизнь, чем потакать им на протяжении всего жизненного пути.

А ранее священник призвал христиан не бояться конца света. По его словам, те, кто усматривает в нынешних неспокойных временах исключительно признаки надвигающегося конца, рискуют лишиться здравомыслия христианского мировоззрения.