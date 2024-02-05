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5 февраля, 18:24

Патриарх Кирилл заявил, что учёные перестали сомневаться в реальности Христа

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что учёные перестали сомневаться в реальности Иисуса Христа. По его словам, существование святого признали как факт. Об этом он заявил после литургии в храме Христа Спасителя в день Собора новомучеников и исповедников Церкви русской.

"Все серьёзные учёные признают факт пришествия в мир Иисуса Христа. Ну а если кто-то ещё отвергает, то по малограмотности и научной отсталости — да таких что-то уже и не видно. Конечно, не все соглашаются, что Иисус из Назарета был Сын Божий, но это уже вопрос веры, а не науки", — сказал патриарх.

Он отметил, что даже студенты, которые изучают историю в высших учебных заведениях, больше не знакомятся с "такого рода совершенно антинаучными и антиисторическими утверждениями".

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Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что аборт нельзя ничем оправдать, так как по своей сути это убийство матерью своего ребёнка. Он добавил, что Церковь продолжит вести просветительскую деятельность о ценности человеческой жизни в утробе матери.

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ТАСС / Михаил Синицын

Александра Мышляева
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