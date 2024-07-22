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Кнопочный телефон и "доллар по 30": Эти вещи из "нулевых" вызывают у россиян ностальгию

Исследование: Россияне скучают по кнопочному телефону и "доллару по 30"

22 июля, 14:06
Курс доллара в 2002 году. Обложка © ИТАР-ТАСС/Константин Кижель

Курс доллара в 2002 году. Обложка © ИТАР-ТАСС/Константин Кижель

Волна ностальгии по "сытым нулевым" достигла пика. Больше всего россияне скучают по музыке, субкультурам, дешёвому доллару и молодому Рунету.

Как сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на соответствующее исследование, вектор сетевой ностальгии направлен в сторону культуры, общественной жизни и технологий. Так, в топ-3 поводов для грусти по прошлому попала музыка (в частности, "Мумий Тролль", Децл, "Фабрика звезд"), субкультуры (эмо, готы, панки и прочие) и "молодой интернет" (форумы, ЖЖ, ICQ, ранний "ВКонтакте").

10 фото советских рынков, посмотрев которые без ностальгии вы не уйдёте
10 фото советских рынков, посмотрев которые без ностальгии вы не уйдёте

Также жители РФ тоскуют по кинематографу начала 2000-х, кнопочным мобильникам, MP3-плееру, моде и долларе, когда он стоил всего 30 рублей.

А ранее Life.ru публиковал 4 легендарные крылатые фразы, которые с ностальгией вспоминают все жившие в СССР. Граждане Союза в обиходе использовали эти прикольные крылатые фразы из фильмов. Они звучали настолько необычно, что украшали речь и делали её более живой.

Авторы
Алёна Зиновьева
Алёна Зиновьева
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