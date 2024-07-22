Кнопочный телефон и "доллар по 30": Эти вещи из "нулевых" вызывают у россиян ностальгию Исследование: Россияне скучают по кнопочному телефону и "доллару по 30" 22 июля, 14:06 Курс доллара в 2002 году. Обложка © ИТАР-ТАСС/Константин Кижель

Волна ностальгии по "сытым нулевым" достигла пика. Больше всего россияне скучают по музыке, субкультурам, дешёвому доллару и молодому Рунету.

Как сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на соответствующее исследование, вектор сетевой ностальгии направлен в сторону культуры, общественной жизни и технологий. Так, в топ-3 поводов для грусти по прошлому попала музыка (в частности, "Мумий Тролль", Децл, "Фабрика звезд"), субкультуры (эмо, готы, панки и прочие) и "молодой интернет" (форумы, ЖЖ, ICQ, ранний "ВКонтакте").

Также жители РФ тоскуют по кинематографу начала 2000-х, кнопочным мобильникам, MP3-плееру, моде и долларе, когда он стоил всего 30 рублей.

А ранее Life.ru публиковал 4 легендарные крылатые фразы, которые с ностальгией вспоминают все жившие в СССР. Граждане Союза в обиходе использовали эти прикольные крылатые фразы из фильмов. Они звучали настолько необычно, что украшали речь и делали её более живой.

Авторы Алёна Зиновьева