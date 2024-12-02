Сестра Гуфа рассказала, где на самом деле находится рэпер
Гуф. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / therealguf
Сестра популярного рэпера Алексея Долматова, более известного под псевдонимом Гуф, Ольга Долматова рассказала, что её брат не находится в реабилитационной клинике на постоянной основе. Об этом она сообщила в интервью для портала Peopletalk.
«Вы следите за его соцсетями? Вчера Алексей, например, был в чайной, выкладывал видео оттуда», — отметила Ольга, подчеркнув, что её брат не ограничен только четырьмя стенами клиники, может свободно выходить на улицу, но с определёнными ограничениями. Это означает, что он по-прежнему находится под пристальным контролем, хотя и может вести активную жизнь.
Ранее сам рэпер также подтвердил, что в настоящее время не может покинуть реабилитационный центр из-за продолжающегося следствия по делу о драке в бане. Напомним, что инцидент произошёл в сентябре 2023 года, и до сих пор рассматривается правоохранительными органами.
Несмотря на все предписанные ограничения, Гуф выступил с концертом в Москве 22 ноября. На мероприятии он был в электронном браслете, что также привлекло внимание зрителей и СМИ. Впрочем, рэпер с юмором отнёсся к этому обстоятельству, отметив, что подобные меры безопасности не помешают ему продолжать заниматься любимым делом.
Ситуация с Гуфом вызывает различные мнения среди его поклонников. Многие поддерживают музыканта и ждут скорейшего завершения всех следственных мероприятий, в то время как другие выражают обеспокоенность по поводу его здоровья и дальнейших перспектив. Ольга Долматова же остаётся рядом с братом и старается поддерживать его в этот непростой период.
Стоит отметить, что Гуф уже не первый раз оказывается в центре скандалов и юридических разбирательств. В прошлом артист имел проблемы с законом, что не раз становилось причиной для обсуждения в СМИ. Однако несмотря на все испытания, он продолжает работать и радовать поклонников новыми релизами.
Напомним, что ранее Гуф оказался в центре скандала. Рэпер угодил в рехаб после инцидента в подмосковной бане, где у него состоялась битва с полицейским. Медики обещали Долматову отпустить его выступить на концерте 22 ноября с электронным браслетом, где в итоге он анонсировал свой прощальный тур по России, а также сделал своей девушке предложение.