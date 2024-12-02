Сестра Гуфа рассказала, где на самом деле находится рэпер

Сестра популярного рэпера Алексея Долматова, более известного под псевдонимом Гуф, Ольга Долматова рассказала, что её брат не находится в реабилитационной клинике на постоянной основе. Об этом она сообщила в интервью для портала Peopletalk.

«Вы следите за его соцсетями? Вчера Алексей, например, был в чайной, выкладывал видео оттуда», — отметила Ольга, подчеркнув, что её брат не ограничен только четырьмя стенами клиники, может свободно выходить на улицу, но с определёнными ограничениями. Это означает, что он по-прежнему находится под пристальным контролем, хотя и может вести активную жизнь.

Ранее сам рэпер также подтвердил, что в настоящее время не может покинуть реабилитационный центр из-за продолжающегося следствия по делу о драке в бане. Напомним, что инцидент произошёл в сентябре 2023 года, и до сих пор рассматривается правоохранительными органами.

Несмотря на все предписанные ограничения, Гуф выступил с концертом в Москве 22 ноября. На мероприятии он был в электронном браслете, что также привлекло внимание зрителей и СМИ. Впрочем, рэпер с юмором отнёсся к этому обстоятельству, отметив, что подобные меры безопасности не помешают ему продолжать заниматься любимым делом.

Ситуация с Гуфом вызывает различные мнения среди его поклонников. Многие поддерживают музыканта и ждут скорейшего завершения всех следственных мероприятий, в то время как другие выражают обеспокоенность по поводу его здоровья и дальнейших перспектив. Ольга Долматова же остаётся рядом с братом и старается поддерживать его в этот непростой период.