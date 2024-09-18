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18 сентября, 16:24

«Обязательно устрою скандал»: Сергей Зверев жёстко отреагировал на санкции против России

Сергей Зверев отказался от западных брендов из-за санкций против России

Сергей Зверев. Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Сергей Зверев. Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Популярный стилист Сергей Зверев — один из тех людей, которые нашли пользу в санкциях США и ЕС против России. В своё время Король гламура довольно жёстко отреагировал на попытку Запада оказать давление на нашу страну и отказался от сотрудничества с иностранными брендами.

«Я не представляю, что приду в какой-нибудь брендовый бутик, они мне на входе будут улыбаться, а на кассе скажут: «Мы не будем вам ничего продавать, потому что вы из России». Я этого не переживу! <...> Со мной такое обращение не прокатит вообще. Обязательно устрою скандал!», — заявил собеседник URA.ru.

Зверев добавил, что после введения санкций перестал нести деньги в западные бутики, а вместо этого перешёл на коллаборации с отечественными дизайнерами и пополнил гардероб качественными вещами.

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К слову, бывшая возлюбленная Сергея Зверева не отличилась такой же патриотической позицией. Ранее певицу Сашу Project требовали наказать за дискредитацию Российской армии.

Борис Эльфанд
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