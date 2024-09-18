«Обязательно устрою скандал»: Сергей Зверев жёстко отреагировал на санкции против России

Популярный стилист Сергей Зверев — один из тех людей, которые нашли пользу в санкциях США и ЕС против России. В своё время Король гламура довольно жёстко отреагировал на попытку Запада оказать давление на нашу страну и отказался от сотрудничества с иностранными брендами.

«Я не представляю, что приду в какой-нибудь брендовый бутик, они мне на входе будут улыбаться, а на кассе скажут: «Мы не будем вам ничего продавать, потому что вы из России». Я этого не переживу! <...> Со мной такое обращение не прокатит вообще. Обязательно устрою скандал!», — заявил собеседник URA.ru.

Зверев добавил, что после введения санкций перестал нести деньги в западные бутики, а вместо этого перешёл на коллаборации с отечественными дизайнерами и пополнил гардероб качественными вещами.