"Звезда в шоке!": Зверев резко высказался о девушках, публикующих фото в купальнике

Звёздный стилист Сергей Зверев впервые за долгое время появился на публике. Он вышел на красную дорожку премии музыкального канала RU.TV. В ходе общения журналистам звезда рассказала, как относится к дорогой детской одежде и фотографиям девушек в купальниках в соцсетях.

"Сейчас просто время другое. Конечно, прекрасно, если есть возможность детям купить что-то необыкновенное, качественное. Но время другое сейчас, людям тяжеловато немножко. Поэтому желательно хорошего качества и недорого", — посоветовал стилист в разговоре с kp.ru.

А говоря о девушках в купальниках, которые выкладывают свои фото в бикини в соцсетях, Зверев поддержал тех, у кого "фигура позволяет". Однако в случае, если "никого нет дома", он порекомендовал от таких снимков лучше воздержаться.

"Если никого нет дома, автоответчик, что выкладывать этот трусняк? Звезда в шоке!" — заявил стилист.