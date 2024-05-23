"Звезда в шоке!": Зверев резко высказался о девушках, публикующих фото в купальнике
Звёздный стилист Сергей Зверев призвал не покупать детям дорогую одежду
Звёздный стилист Сергей Зверев. Обложка © ТАСС / Александр Щербак
Звёздный стилист Сергей Зверев впервые за долгое время появился на публике. Он вышел на красную дорожку премии музыкального канала RU.TV. В ходе общения журналистам звезда рассказала, как относится к дорогой детской одежде и фотографиям девушек в купальниках в соцсетях.
"Сейчас просто время другое. Конечно, прекрасно, если есть возможность детям купить что-то необыкновенное, качественное. Но время другое сейчас, людям тяжеловато немножко. Поэтому желательно хорошего качества и недорого", — посоветовал стилист в разговоре с kp.ru.
А говоря о девушках в купальниках, которые выкладывают свои фото в бикини в соцсетях, Зверев поддержал тех, у кого "фигура позволяет". Однако в случае, если "никого нет дома", он порекомендовал от таких снимков лучше воздержаться.
"Если никого нет дома, автоответчик, что выкладывать этот трусняк? Звезда в шоке!" — заявил стилист.
Ранее на Pre-party премии RU.TV российский музыкант Лепс объяснил, почему его дети учатся не в России. По его словам, он против этого, но пошёл на поводу у большинства и не смог противостоять решению, которое приняла семья. В то же время он допустил, что его чада смогут привезти знания из-за рубежа домой, как когда-то это делали Иван Грозный и Пётр I.