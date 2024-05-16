Лепс объяснил, почему его дети учатся не в России, вспомнив про Ивана Грозного и Петра I

Российский музыкант Григорий Лепс признался, что выступает против обучения своих детей за границей, так как они могут научиться всему и на родине. Певец отметил, что пошёл на поводу у большинства и не смог противостоять решению семьи. В то же время он допустил, что его дети смогут привезти знания из-за рубежа домой, как когда-то это делали Иван Грозный и Пётр I.