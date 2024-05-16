Лепс объяснил, почему его дети учатся не в России, вспомнив про Ивана Грозного и Петра I
Григорий Лепс заявил, что не смог повлиять на решение детей учиться за границей
Певец Григорий Лепс. Обложка © VK / Григорий Лепс
Российский музыкант Григорий Лепс признался, что выступает против обучения своих детей за границей, так как они могут научиться всему и на родине. Певец отметил, что пошёл на поводу у большинства и не смог противостоять решению семьи. В то же время он допустил, что его дети смогут привезти знания из-за рубежа домой, как когда-то это делали Иван Грозный и Пётр I.
Лепс объяснил, почему его дети учатся не в России. Видео © Telegram / NEWS.ru | Фото и видео
"Я не одинок, существует ещё семья, супруга, хоть мы официально не являемся мужем и женой. Ну так получилось. Не вижу ничего страшного, хотя до сих пор против обучения за границей", — заявил музыкант на Pre-party премии RU.TV, его слова приводит NEWS.ru.
Ранее певец Григорий Лепс впервые прокомментировал инцидент с фанаткой, у которой он выбил смартфон на концерте в Костроме. Тогда исполнителю не понравилось, что девушка снимает его слишком близко. Сначала певец жестом попросил её убрать гаджет подальше, но та не отреагировала. Тогда Лепс ударил по телефону, который отлетел в толпу. За коллегу по цеху вступился композитор и певец Юрий Лоза: по словам музыканта, никому не понравится, когда ему будут "тыкать в физиономию камерой".