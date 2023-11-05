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5 ноября, 09:09

Бывшую возлюбленную Сергея Зверева хотят наказать за дискредитацию ВС РФ

Певицу Сашу Project требуют наказать за дискредитацию Российской армии

Бывшую возлюбленную звёздного стилиста Сергея Зверева — певицу Сашу Project — требуют проверить на предмет дискредитации Российской армии. Об этом сообщает SHOT.

Саша Project и Сергей Зверев в клипе на песню "Говорила мама". Фото © allstars.pp.ru

Саша Project и Сергей Зверев в клипе на песню "Говорила мама". Фото © allstars.pp.ru

По данным телеграм-канала, в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ обратились представители движения "Ветераны России". Как говорится в их заявлении, недавно 37-летняя уроженка Пензы Оксана Кабунина-Гинзбург (настоящее имя певицы) наговорила много лишнего в прямом эфире в социальных сетях — резко и агрессивно высказывалась о спецоперации и российских военных. Другие участники эфира попытались остановить её, предупредив, что за подобные выражения наказания точно не миновать, однако Остапа понесло.

Артистка нулевых родилась в Пензе в 1986 году. Особую популярность она обрела благодаря песням "Очень нужен ты" и "Белое платье". В 2004–2005 годах девушка встречалась с Сергеем Зверевым, ей тогда было 18, а стилисту — более 40 лет. После этого звезда внезапно пропала с радаров: стала жертвой пластики. Она решила исправить форму подбородка, носа и груди, в результате чего у неё возникли проблемы с памятью, зрением, слухом и речью. Сейчас певица живёт в Москве.

Сергей Зверев надел мантию и собрался в военкомат, чем озадачил подписчиков

Сергей Зверев надел мантию и собрался в военкомат, чем озадачил подписчиков

Ранее за дискредитацию Российской армии потребовали наказать журналиста Юрия Дудя*. Поводом послужило его интервью с певицей Викой Цыгановой и её мужем, в ходе которого он в циничной форме говорил об участниках СВО, дискредитировал ВС РФ, причём на фоне похвалы США.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов.

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allstars.pp.ru

Николь Вербер
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