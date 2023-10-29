Дудя* потребовали наказать за дискредитацию ВС РФ после скандального интервью с Цыгановой
SHOT: Дудя* требуют наказать за дискредитацию ВС РФ после интервью с Цыгановой
Певица Вика Цыганова и её муж на интервью у Дудя*. Обложка © Telegram / yurydud
Блогера Юрия Дудя* требуют наказать за дискредитацию ВС РФ после его интервью с певицей Викой Цыгановой и её мужем. Как сообщает SHOT, к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.
По данным телеграм-канала, общественник возмутился тем, что в новом интервью блогер совсем распоясался, хотя и ранее не скрывал своей антироссийской позиции. Дудь* в циничной форме говорил об участниках СВО, дискредитировал ВС РФ — и всё это на фоне похвалы США. Бородин потребовал проверить высказывания блогера и привлечь его к ответственности, установленной законами РФ.
Ранее Лайф писал, что на психолога Людмилу Петрановскую завели дело о дискредитации Российской армии. Ей грозит штраф.
* Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов.