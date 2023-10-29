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Регион
Опубликовано 29 октября 2023, 11:55
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Дудя* потребовали наказать за дискредитацию ВС РФ после скандального интервью с Цыгановой

SHOT: Дудя* требуют наказать за дискредитацию ВС РФ после интервью с Цыгановой

Певица Вика Цыганова и её муж на интервью у Дудя*. Обложка © Telegram / yurydud

Певица Вика Цыганова и её муж на интервью у Дудя*. Обложка © Telegram / yurydud

Блогера Юрия Дудя* требуют наказать за дискредитацию ВС РФ после его интервью с певицей Викой Цыгановой и её мужем. Как сообщает SHOT, к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

По данным телеграм-канала, общественник возмутился тем, что в новом интервью блогер совсем распоясался, хотя и ранее не скрывал своей антироссийской позиции. Дудь* в циничной форме говорил об участниках СВО, дискредитировал ВС РФ — и всё это на фоне похвалы США. Бородин потребовал проверить высказывания блогера и привлечь его к ответственности, установленной законами РФ.

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Ранее Лайф писал, что на психолога Людмилу Петрановскую завели дело о дискредитации Российской армии. Ей грозит штраф.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иноагентов.

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Дарья Нарыкова
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