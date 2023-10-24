На психолога Петрановскую завели дело о дискредитации Российской армии
Психолог Людмила Петрановская. Фото © petranovskaya.ru
Российскому психологу Людмиле Петрановской грозит штраф до 50 тысяч рублей по административному делу о дискредитации ВС РФ, её разыскивают. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах.
"Принято решение возбудить в отношении Людмилы Владимировны Петрановской дело об административном правонарушении, предусмотренное ч. 1. ст. 20.3.3. КоАП", — отметил собеседник агентства.
Напомним, ещё летом глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил, что после его обращения в Генпрокуратуру РФ проводится проверка в отношении известного детского психолога, автора книг и блогера Людмилы Петрановской. Её заподозрили в дискредитации Армии России и получении иностранного финансирования.