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Регион
Опубликовано 24 октября 2023, 16:30
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На психолога Петрановскую завели дело о дискредитации Российской армии

Психолог Людмила Петрановская. Фото © petranovskaya.ru

Психолог Людмила Петрановская. Фото © petranovskaya.ru

Российскому психологу Людмиле Петрановской грозит штраф до 50 тысяч рублей по административному делу о дискредитации ВС РФ, её разыскивают. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах.

"Принято решение возбудить в отношении Людмилы Владимировны Петрановской дело об административном правонарушении, предусмотренное ч. 1. ст. 20.3.3. КоАП", — отметил собеседник агентства.

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Напомним, ещё летом глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил, что после его обращения в Генпрокуратуру РФ проводится проверка в отношении известного детского психолога, автора книг и блогера Людмилы Петрановской. Её заподозрили в дискредитации Армии России и получении иностранного финансирования.

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Татьяна Миссуми
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