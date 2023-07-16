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16 июля, 13:30

Известного детского психолога и ряд блогеров проверяют на дискредитацию ВС России

МВД начало проверку детского психолога Петрановской на дискредитацию ВС РФ

<p>Психолог Людмила Петрановская. Фото © t.me / <a href="https://t.me/lpetranovskaya" target="_blank" rel="noopener noreferrer">lpetranovskaya</a></p>

Психолог Людмила Петрановская. Фото © t.me / lpetranovskaya

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил, что после его обращения в Генпрокуратуру РФ проводится проверка в отношении известного детского психолога, автора книг и блогера Людмилы Петрановской. Займётся этим МВД.

"Мы просили проверить Людмилу Петрановскую на предмет дискредитации Российской армии (ст. 280.3 УК РФ) и получения иностранного финансирования. Надеюсь, что проверка даст результат и мы поймём, кто такая на самом деле Петрановская", — отметил Бородин.

По его словам, под проверку попали и другие блогеры. Однако раскрывать их он не стал, а пообещал всё рассказать на следующей неделе.

Бородин обвинил Понасенкова* во лжи о драке на Арбате и запросил экспертизу

Бородин обвинил Понасенкова* во лжи о драке на Арбате и запросил экспертизу

А ранее активисты движения "Ветераны России" потребовали проверить "Читай-город" из-за продажи книг авторов-иноагентов.

Андрей Бражников
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