Известного детского психолога и ряд блогеров проверяют на дискредитацию ВС России
МВД начало проверку детского психолога Петрановской на дискредитацию ВС РФ
Психолог Людмила Петрановская. Фото © t.me / lpetranovskaya
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил, что после его обращения в Генпрокуратуру РФ проводится проверка в отношении известного детского психолога, автора книг и блогера Людмилы Петрановской. Займётся этим МВД.
"Мы просили проверить Людмилу Петрановскую на предмет дискредитации Российской армии (ст. 280.3 УК РФ) и получения иностранного финансирования. Надеюсь, что проверка даст результат и мы поймём, кто такая на самом деле Петрановская", — отметил Бородин.
По его словам, под проверку попали и другие блогеры. Однако раскрывать их он не стал, а пообещал всё рассказать на следующей неделе.
А ранее активисты движения "Ветераны России" потребовали проверить "Читай-город" из-за продажи книг авторов-иноагентов.