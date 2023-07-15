Бородин обвинил Понасенкова* во лжи о драке на Арбате и запросил экспертизу

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обвинил историка Евгения Понасенкова* во лжи и назвал его мразью после интервью Лайфу. Он уверен, что публицист враньём пытается выгородить своего друга — юриста Рамиса Зарипова — после смерти избитого в начале июня на Арбате Олега Диброва.

"Я не понимаю, почему этой собаке дали слово в СМИ. Это же самая настоящая мразь. Его друг убил умышленно человека в Москве, и он сидит журналистам рассказывает, что на него кто-то напал. Мы официально обратились в следственные органы, чтобы его подельнику изменили меру пресечения в виде ареста", — написал общественный деятель у себя в Телеграме.

Также Бородин выразил надежду, что его обращение не останется незамеченным и благодаря этому справедливость восторжествует. А ещё заявил, что Понасенкову* после такого интервью нужно назначить лингвистическую экспертизу, которая разоблачит очевидную, по мнению Бородина, ложь историка.