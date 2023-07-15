Бородин обвинил Понасенкова* во лжи о драке на Арбате и запросил экспертизу
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Виталий Бородин
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обвинил историка Евгения Понасенкова* во лжи и назвал его мразью после интервью Лайфу. Он уверен, что публицист враньём пытается выгородить своего друга — юриста Рамиса Зарипова — после смерти избитого в начале июня на Арбате Олега Диброва.
"Я не понимаю, почему этой собаке дали слово в СМИ. Это же самая настоящая мразь. Его друг убил умышленно человека в Москве, и он сидит журналистам рассказывает, что на него кто-то напал. Мы официально обратились в следственные органы, чтобы его подельнику изменили меру пресечения в виде ареста", — написал общественный деятель у себя в Телеграме.
Также Бородин выразил надежду, что его обращение не останется незамеченным и благодаря этому справедливость восторжествует. А ещё заявил, что Понасенкову* после такого интервью нужно назначить лингвистическую экспертизу, которая разоблачит очевидную, по мнению Бородина, ложь историка.
Напомним, в начале июня на Арбате в Москве произошёл конфликт с участием историка Евгения Понасенкова*. Его приятель, юрист Рамис Зарипов, толкнул мужчину. В итоге пострадавший — 55-летний гендиректор юридической фирмы Олег Дибров — попал в реанимацию. Сам Понасенков* утверждает, что инициатором конфликта стал нетрезвый незнакомец, которого историк обозвал "грязным брюхатым алкашом". Дибров умер 10 июля в больнице, не приходя в сознание. Позже Зарипов раскрыл Лайфу стратегию защиты в суде.
* Включён Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов.