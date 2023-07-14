"Это может случиться с каждым": Понасенков* рассказал Лайфу об инциденте на Арбате

Учёный-историк, режиссёр Евгений Понасенков* рассказал Лайфу детали конфликта с его участием, который произошёл в начале июня на Арбате в Москве. Он утверждает, что умерший после потасовки юрист Олег Дибров несколько месяцев назад уже был оштрафован за хулиганство в Тверском районе, а также являлся фигурантом нескольких уголовных дел.

"Дибров напал в состоянии крайнего алкогольного опьянения на меня и моего юриста, преследовал, угрожал убить, размахивал айпадом, не давал сделать ни одного шага. Помимо этой дичайшей агрессии, потому что он вёл себя как бешеная собака. Я такого никогда не видел. Это было первое в жизни нападение на меня", — рассказал Понасенков*.

По словам историка, он и его юрист, 29-летний Рамис Зарипов, попытались оторваться от преследователя, но тщетно. Тогда тот начал размахивать айпадом, угрожать убийством, после чего товарищу Понасенкова* пришлось рефлекторно выставить руки вперёд. Дибров воспользовался этой ситуацией и сымитировал падение, утверждает он.

Учёный-историк, режиссёр Евгений Понасенков* рассказал Лайфу детали конфликта с его участием, который произошёл в начале июня на Арбате в Москве. Видео © LIFE

"Я вижу, как он сначала плюхается и дальше нарочито, что видно в мимике, на меня смотрит и победно улыбается. В этот момент он упал и ударился. <…> Это может случиться с каждым. Я обязательно буду обращаться в ФСБ, чтобы проверили все контакты этого существа. Моя жизнь под угрозой, потому что мне обещали, что заведут дело об угрозе убийства", — рассказал историк.

По его словам, пострадавшей стороной является сам Зарипов и возбуждение дела в отношении него совершенно несправедливо. Историк считает, что родственники умершего Диброва должны сделать всё, чтобы данное дело было прекращено. Кроме того, он уверен, что скончался пострадавший не от травмы, полученной в результате конфликта, а от развившейся после пневмонии.

"Вот сколько понадобится, если это подлое дело не будет закрыто той стороной, столько я буду помогать отстаивать справедливость юриста, на которого напал Дибров", — пообещал историк.