Друг Понасенкова* назвал смертельный удар прохожему самообороной и поделился с Лайфом планами

Друг историка Евгения Понасенкова*— юрист Рамис Зарипов — прокомментировал Лайфу смерть Олега Диброва, которого он ударил во время конфликта на Арбате в Москве. Он считает свои действия необходимой самообороной и пока не берётся прогнозировать, будет ли переквалифицировано дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности на более тяжкую статью.

"Мой адвокат позже свяжется с их [пострадавшей стороны] адвокатом. Насчёт финансов приму решение с адвокатом после этого разговора, позже. Не берусь прогнозировать [возможность переквалификации статьи], так как для дела важны медицинские экспертизы — нужно дождаться их результата. Это в чистом виде самооборона: на видео ясно видно, что я постоянно уходил от наступающего Диброва", — сказал нам Зарипов.