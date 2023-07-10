Друг Понасенкова* назвал смертельный удар прохожему самообороной и поделился с Лайфом планами
Друг Понасенкова* сообщил Лайфу о дальнейших шагах после смерти избитого мужчины
Евгений Понасенков* и Рамис Зарипов уходят с места конфликта на Арбате. Фото © Telegram / SHOT
Друг историка Евгения Понасенкова*— юрист Рамис Зарипов — прокомментировал Лайфу смерть Олега Диброва, которого он ударил во время конфликта на Арбате в Москве. Он считает свои действия необходимой самообороной и пока не берётся прогнозировать, будет ли переквалифицировано дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности на более тяжкую статью.
"Мой адвокат позже свяжется с их [пострадавшей стороны] адвокатом. Насчёт финансов приму решение с адвокатом после этого разговора, позже. Не берусь прогнозировать [возможность переквалификации статьи], так как для дела важны медицинские экспертизы — нужно дождаться их результата. Это в чистом виде самооборона: на видео ясно видно, что я постоянно уходил от наступающего Диброва", — сказал нам Зарипов.
Напомним, конфликт с участием историка Евгения Понасенкова* и его приятеля Рамиса Зарипова с прохожим произошёл в начале июня. Последний толкнул Диброва. В итоге 55-летний пострадавший попал в реанимацию. По версии Понасенкова* и Зарипова, инициатором конфликта стал нетрезвый незнакомец, которого историк обозвал "грязным брюхатым алкашом".
* Включён Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов.