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10 июля, 12:19

Друг Понасенкова* назвал смертельный удар прохожему самообороной и поделился с Лайфом планами

Друг Понасенкова* сообщил Лайфу о дальнейших шагах после смерти избитого мужчины

<p>Евгений Понасенков* и Рамис Зарипов уходят с места конфликта на Арбате. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/52566" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Евгений Понасенков* и Рамис Зарипов уходят с места конфликта на Арбате. Фото © Telegram / SHOT

Друг историка Евгения Понасенкова*— юрист Рамис Зарипов — прокомментировал Лайфу смерть Олега Диброва, которого он ударил во время конфликта на Арбате в Москве. Он считает свои действия необходимой самообороной и пока не берётся прогнозировать, будет ли переквалифицировано дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности на более тяжкую статью.

"Мой адвокат позже свяжется с их [пострадавшей стороны] адвокатом. Насчёт финансов приму решение с адвокатом после этого разговора, позже. Не берусь прогнозировать [возможность переквалификации статьи], так как для дела важны медицинские экспертизы — нужно дождаться их результата. Это в чистом виде самооборона: на видео ясно видно, что я постоянно уходил от наступающего Диброва", — сказал нам Зарипов.

Умер участник резонансной драки с другом Понасенкова*

Умер участник резонансной драки с другом Понасенкова*

Напомним, конфликт с участием историка Евгения Понасенкова* и его приятеля Рамиса Зарипова с прохожим произошёл в начале июня. Последний толкнул Диброва. В итоге 55-летний пострадавший попал в реанимацию. По версии Понасенкова* и Зарипова, инициатором конфликта стал нетрезвый незнакомец, которого историк обозвал "грязным брюхатым алкашом".

* Включён Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов.

Андрей Бражников
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