«Безобразие»: Татьяна Тарасова отреагировала на 200 нарушений ПДД Загитовой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила недовольство поведением олимпийской чемпионки Алины Загитовой на дорогах. Женщина призвала её незамедлительно оплатить штрафы за нарушения правил дорожного движения.

Загитова должна быть ответственнее и соблюдать законы, как любой гражданин. «В нашей стране почти 200 раз нарушить закон по одному и тому же делу — это безобразие. Штрафы она должна заплатить немедленно», — заявила тренер в беседе с РИА «Новости». По её мнению, у Загитовой есть все возможности для оплаты штрафов, и она должна извлечь урок из этой ситуации.

Несмотря на критику, СМИ сообщают, что все штрафы уже оплачены. Однако это не первый случай, когда Загитова оказывается в центре внимания из-за нарушений ПДД. Ещё в 2019 году, будучи несовершеннолетней, она попала в поле зрения правоохранительных органов за управление автомобилем без водительских прав. Тогда дело завершилось без серьёзных последствий для спортсменки.

Ситуация со штрафами разделила фанатов на два лагеря: одни из них оправдывают Алину, отмечая её молодость и огромную нагрузку, тогда как другие настаивают на необходимости соблюдения правил дорожного движения для обеспечения безопасности на дорогах.

Загитова — единственная в истории России фигуристка-одиночница, завоевавшая все возможные титулы в мировом фигурном катании, включая золото Олимпийских игр 2018 года и чемпионата мира 2019 года. Пять лет назад она приостановила соревновательную карьеру, сосредоточившись на других проектах, таких как работа телеведущей и участие в ледовых шоу.