Олимпийская чемпионка Загитова накопила более 550 штрафов за пять лет

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова за период с начала 2024 года нарушила правила дорожного движения 197 раз. Большинство штрафов связано с её Porsche Macan, а меньшая часть — с BMW X6. Все взыскания оплачены, сообщает «Постньюс».

С марта 2019 года по ноябрь 2024-го фигуристка накопила 554 штрафа на 497 тыс. рублей. Нарушения касались превышения скорости, игнорирования знаков, неправильной парковки и других правил.