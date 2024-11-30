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30 ноября, 01:12
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Олимпийская чемпионка Загитова накопила более 550 штрафов за пять лет

Загитова накопила 554 штрафа на 497 тыс. рублей за пять лет нарушений ПДД

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова. Обложка © Telegram / Алина Загитова

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова. Обложка © Telegram / Алина Загитова

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова за период с начала 2024 года нарушила правила дорожного движения 197 раз. Большинство штрафов связано с её Porsche Macan, а меньшая часть — с BMW X6. Все взыскания оплачены, сообщает «Постньюс».

С марта 2019 года по ноябрь 2024-го фигуристка накопила 554 штрафа на 497 тыс. рублей. Нарушения касались превышения скорости, игнорирования знаков, неправильной парковки и других правил.

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Ранее Загитова сообщила о своём недомогании, опубликовав видео с капельницей. В коротком сообщении фигуристка призвала подписчиков заботиться о здоровье и пожелала им не болеть.

Тимур Хингеев
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