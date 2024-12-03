Британка Скалли не могла говорить после выхода из комы, но спела песню Адель

В Великобритании 23-летняя Джорджия Скалли удивила врачей, исполнив песню Адель «Someone Like You» после выхода из комы, пишет Daily Mail.

В августе 2022 года девушка возвращалась с подругой в Хаддерсфилде, Западный Йоркшир, и попала в серьёзную автомобильную аварию. Пожарные вытащили её из-под обломков, врачи диагностировали у неё сломанные ребра, разрыв селезёнки и повреждённые лёгкие. Родителей предупредили, что, даже если она очнётся, может потерять способность ходить и говорить.

После четырёх недель в коме Джорджия пришла в себя, но не могла говорить и чувствовала себя так, будто ей снова 16 лет. Врачи предложили сестре составить плейлист из её любимых песен, чтобы помочь в восстановлении. К удивлению всех, Джорджия смогла исполнить песню Адель без ошибок. Помимо песни Адель, Джорджия также исполнила трек «Bodak Yellow» рэперши Карди Би.

«Музыка стала моим утешением, и я начала подпевать плейлисту, который собрала для меня моя сестра», — поделилась девушка.

Восстановление Джорджии было долгим и сложным. Ей пришлось перенести операцию по удалению нескольких частей черепа, которые заменили титановой пластиной. После аварии она утратила обоняние и способность ощущать вкусы, но постепенно смирилась с этим. Главное, что девушка не потеряла возможность ходить. Девушка признаётся, что теперь ездит на автобусе и вновь ходит в спортзал.

К настоящему моменту речь к ней вернулась, но она всё ещё восстанавливается после происшествия. Кроме этого, девушка до сих пор не может вспомнить, что произошло в ночь аварии. Полиция также продолжает расследование, но на данный момент обвинения никому не предъявлены.