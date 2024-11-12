Водитель принцессы Дианы: Трагической аварии в Париже можно было избежать

Бывший водитель принцессы Дианы Стив Дэвис считает, что аварии, вкоторой погибла «королева сердец», можно было избежать. Об этом пишет Daily Mail.

Он сообщил, что принцесса уволила его за год до роковой поездки, а причина этого была обнародованна лишь недавно. По архивным данным, найденным командой сериала «Корона», увольнение произошло под влиянием журналиста Би-би-си Мартина Башира. Он убедил Диану в том, что её водитель шпионит за ней и передаёт информацию СМИ. В итоге принцесса доверилась Баширу и согласилась дать интервью для программы Panorama, что стало причиной её развода с принцем Чарльзом.

Дэвис убеждён, что Диана могла бы быть живой, если бы в тот самый вечер, авто вёл он.

«А ведь я бы сейчас мог быть его водителем. Или, может, возил бы Уильяма с Катериной и их семью. Вообразите, сначала возить Уильяма, когда он был маленьким мальчиком, ходившим в подготовительный класс, и потом снова, когда он уже принц Уэльский», — поразмышлял водитель.