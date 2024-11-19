Американец Димео, перенесший первую в мире пересадку лица, женится

Джо Димео — первый человек в мире, который успешно перенес операцию по пересадке лица и обеих рук, — подтвердил свою помолвку. Как сообщает портал LADbible, это важное событие стало ещё одним значимым шагом в его новой жизни.

Шесть лет назад жизнь Димео резко изменилась после ужасной автомобильной аварии. Заснув за рулем своей машины после ночной смены, он врезался в бордюр, и автомобиль загорелся. Двое прохожих спасли Димео, но он получил ожоги третьей степени.

Мужчине пришлось перенести более 20 операций. В августе 2020 года врачи из команды Langone Health при Нью-Йоркском университете провели успешную операцию по пересадке его лица и обеих рук. Операция длилась 23 часа, и вероятность успеха составляла всего 6%.

Восстановление и новая жизнь стали главной целью Димео. В этом ему помогла встреча с Джессикой Коби через социальные сети, благодаря их общей любви к собакам. Недавно 25-летний Димео поделился радостной новостью о своей помолвке, опубликовав снимок с 33-летней Коби и их собаками породы бостон-терьер. Джессика также выложила видео, на котором запечатлен момент, когда Джо делает ей предложение во время романтической прогулки.

«Последние недели были невероятно сложными для нас. Я хочу выразить сердечную благодарность всем, кто пожертвовал деньги на лечение, особенно моим друзьям и родным. Я глубоко благодарна за поддержку, которую вы оказывали мне на протяжении жизни, а теперь за поддержку, которую вы оказываете Джо», — написала невеста молодого человека в соцсетях.

Джо Димео с невестой Джессикой Коби и собаками. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / joeroydimeo