Рунический гороскоп на неделю 9–15 декабря: как выжить в период ретроградных Меркурия и Марса

Неделя обещает быть непростой: ретроградные Марс и Меркурий одновременно создают мощное астрологическое поле, влияющее на наши действия, коммуникации и мыслительные процессы. Чтобы лучше понять, как эти энергии скажутся на каждом из нас, мы обратимся к мудрости рун. Рунолог Игорь Вечерский в эксклюзивном гороскопе для LIfe.ru на неделю рассказал, как влияние ретроградных планет отразится на каждом знаке зодиака, какие вызовы и возможности оно предоставит и какие руны помогут преодолеть трудности на неделе с 9 по 15 декабря.

Знак зодиака Овен — Соуло, Эйваз, перевёрнутый Эваз

Рунический гороскоп на неделю 9–15 декабря для знака зодиака Овен. Фото © Life.ru

Неделя будет полна ярких моментов благодаря влиянию Соуло. Эта руна символизирует победу и успех, но требует от вас активных действий. Эйваз подсказывает, что вы столкнётесь с противоречиями и конфликтами, однако в этом скрыт потенциал для личностного роста. Перевёрнутый Эваз создаёт возможности для долгосрочного планирования. Советы: держите курс на свои цели, даже если обстоятельства будут временно не на вашей стороне.

Знак зодиака Телец — Райдо, Эйваз, Отал

Рунический гороскоп на неделю 9–15 декабря для знака зодиака Телец. Фото © Life.ru

Райдо говорит о движении вперёд и новых путях. Это время путешествий как в прямом, так и в метафорическом смысле. Эйваз вновь напоминает о борьбе противоположностей, которая может затруднить выбор. Отал указывает на необходимость подумать о наиболее важном для вас. Советы: будьте открыты к новым возможностям, но не забывайте об устойчивости, которую дают ваши близкие и привычный уклад.

Знак зодиака Близнецы — Эйваз, Тейваз, перевёрнутый Манназ

Рунический гороскоп на неделю 9–15 декабря для знака зодиака Близнецы. Фото © Life.ru

Эйваз добавит вашему периоду динамики, но будьте готовы к напряжённым ситуациям. Тейваз принесёт решимость и смелость, что поможет справиться с трудностями и достичь цели. Перевёрнутый Манназ предостерегает от самообмана и указывает на необходимость внутреннего баланса.

Советы: концентрируйтесь на конструктивном решении задач, избегайте излишней критики как в отношении себя, так и окружающих. Не доверяйте понапрасну. Игорь Вечерский Рунолог

Знак зодиака Рак — Ингуз, перевёрнутая Кено, Соуло

Рунический гороскоп на неделю 9–15 декабря для знака зодиака Рак. Фото © Life.ru

Ингуз вдохновляет на эмоциональную открытость и активное взаимодействие с людьми, открывающие пути к прогрессу. Перевёрнутая Кено указывает на временное отсутствие ясности или вдохновения, недостаток способности к управлению жизнью, но Соуло обещает, что свет в конце туннеля обязательно появится. Советы: не бойтесь делиться своими эмоциями, ищите источники вдохновения и двигайтесь к поставленным целям.

Знак зодиака Лев — перевёрнутая Феху, Манназ, перевёрнутый Альгиз

Рунический гороскоп на неделю 9–15 декабря для знака зодиака Лев. Фото © Life.ru

Перевёрнутая Феху может временно снизить финансовую стабильность. Но Манназ поддержит вас в социальных контактах и совместной работе, помогая найти нужных людей и раскрыть свой потенциал. Перевёрнутый Альгиз предупреждает о необходимости быть осторожнее и избегать неоправданного риска. Советы: фокусируйтесь на саморазвитии и понимании важности необходимых спутников, не принимайте поспешных решений и держите финансы под контролем.

Знак зодиака Дева — Тейваз, перевёрнутый Альгиз, Райдо

Рунический гороскоп на неделю 9–15 декабря для знака зодиака Дева. Фото © Life.ru

Тейваз подарит вам энергию для действий и уверенность, помогая сконцентрировать силы и принося успех в решительности. Перевёрнутый Альгиз говорит, что вам нужно быть осторожными в общении с окружающими. Райдо предлагает заняться новыми делами или отправиться в поездку.

Советы: держите границы, но не бойтесь двигаться вперёд — путь откроет новые перспективы. Важность открытия дверей в будущее и активность — залог успеха. Игорь Вечерский Рунолог

Знак зодиака Весы — Беркана, Эйваз, Лагуз

Рунический гороскоп на неделю 9–15 декабря для знака зодиака Весы. Фото © Life.ru

Беркана символизирует рост и гармонию, принося благоприятные перспективы и развитие существующих направлений. Эйваз напоминает, что изменения могут быть непростыми, но они ведут к лучшему. Лагуз призывает доверять своей интуиции и внутренним ритмам, находя способы избежать острых ситуаций путём компромиссов и альтернатив. Советы: развивайте своё окружение, не бойтесь трансформаций и слушайте внутренний голос.

Знак зодиака Скорпион — Ингуз, Эйваз, перевёрнутая Феху

Рунический гороскоп на неделю 9–15 декабря для знака зодиака Скорпион. Фото © Life.ru

Ингуз принесёт энергию жизни и плодородие, возможность перейти на новый уровень достижений, хотя и подразумевает необходимую активность в делах. Эйваз добавит перемен, которые могут оказаться непростыми, но они важны. Перевёрнутая Феху предупреждает о необходимости контролировать свои ресурсы и строить планы с учётом возможных обстоятельств. Советы: сосредоточьтесь на своих целях, но не забывайте о финансовой осторожности.

Знак зодиака Стрелец — перевёрнутый Отал, Соуло, Райдо

Рунический гороскоп на неделю 9–15 декабря для знака зодиака Стрелец. Фото © Life.ru

Перевёрнутый Отал может указать на временные ограничения, связанные с домом или семейными делами. Соуло поддержит вас, напоминая о внутренней силе и уверенности, наполнит творческой созидательной энергией. Райдо подарит новые пути и перспективы, в которых вы имеете возможность раскрыть себя с лучшей стороны.

Советы: не бойтесь начинать что-то новое, но помните о своих корнях и не разрушайте существующие обстоятельства. Игорь Вечерский Рунолог

Знак зодиака Козерог — Эйваз, Турисаз, Вунье

Рунический гороскоп на неделю 9–15 декабря для знака зодиака Козерог. Фото © Life.ru

Эйваз обещает насыщенное время, полное обстоятельств, в которых могут встретиться противоположные интересы, но вам нужно отстоять свои. Турисаз напоминает о дисциплине и порядке, важности собранности и совершении конкретных действий, а также осторожности, а Вунье приносит радость и удовлетворение. Советы: используйте этот период для важных и ответственных дел, но не забывайте наслаждаться моментами счастья.

Знак зодиака Водолей — перевёрнутая Вунье, Соуло, Ингуз

Рунический гороскоп на неделю 9–15 декабря для знака зодиака Водолей. Фото © Life.ru

Перевёрнутая Вунье может временно принести ощущение незначительной неудовлетворённости и апатии. Но Соуло обещает восстановление сил и достижение целей, способствуя вашим внутренним силам выйти наружу и проявить свой талант. Ингуз добавляет важность взаимодействий и эмоций, не останавливаясь на пути.

Советы: не переживайте из-за временных неудач, двигайтесь вперёд с уверенностью — вас ждёт успех. Игорь Вечерский Рунолог

Знак зодиака Рыбы — Ансуз, перевёрнутая Кено, Эйваз

Рунический гороскоп на неделю 9–15 декабря для знака зодиака Рыбы. Фото © Life.ru