Тест: У каких звёзд живут эти питомцы? Коза Мими будет счастлива, если отгадаете на 6/6

К личной жизни селебрити всегда было приковано особое внимание, но, когда речь заходит об их домашних питомцах, оно увеличивается в несколько раз! Невозможно пройти мимо милых и пушистых котиков, собачек, а иногда и более экзотических видов, которые вызывают интерес фанатов. Они становятся героями социальных сетей, участвуют в модных показах и наравне с артистами вызывают ажиотаж и восхищение. Сможете ли вы вспомнить, у кого из известных личностей живут эти красавчики?