Тест: У каких звёзд живут эти питомцы? Коза Мими будет счастлива, если отгадаете на 6/6
Кот за полмиллиона и домашняя коза — у кого из звёзд поселились эти животные?!
К личной жизни селебрити всегда было приковано особое внимание, но, когда речь заходит об их домашних питомцах, оно увеличивается в несколько раз! Невозможно пройти мимо милых и пушистых котиков, собачек, а иногда и более экзотических видов, которые вызывают интерес фанатов. Они становятся героями социальных сетей, участвуют в модных показах и наравне с артистами вызывают ажиотаж и восхищение. Сможете ли вы вспомнить, у кого из известных личностей живут эти красавчики?
В качестве домашних питомцев заводят не только миниатюрных пёсиков и ласковых кошек, но и больших бойцовых хищников, которым требуется особый уход и воспитание. Но эти пять пород собак точно не стоит держать в квартире — ведь они сильнее волка! А чтобы пройти этот тест, нужно знать не только современных звёзд, но и певцов СССР: нужно отгадать, кто исполнял эти хиты на 7/7, или придётся лишиться звания меломана.
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