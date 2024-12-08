Тест: Вы видели 90-е только по телевизору, если не отгадаете вещи того времени на 8/8
Время, когда квадроберы ещё даже не родились, а о нейросетях не было и речи, для большинства россиян стало поистине значимым и переломным. Догадались, про что мы?
90-е вошли в историю не только как расцвет преступности и бандитизма, но и как эпоха зарождения видеоигр, необычной моды и импортных товаров! Период, когда в воздухе витали дух свободы, стремление к самовыражению и западные тренды, глубоко засел в памяти и до сих пор не теряет своей актуальности. При взгляде на символы того времени сразу же накатывает чувство ностальгии и тёплой грусти и возникает желание хотя бы на денёк переместиться в беззаботную юность! Сегодня мы предоставим вам такую возможность!
Если вы застали 90-е, то точно помните начало нулевых — время зарождения Интернета и цифровизации! Только миллениалы пройдут этот тест на 7/7 и отгадают все факты про СМС 2000-х. А с этим испытанием справятся только фанаты сериала «Клон» — нужно правильно ответить на все 7 вопросов о сериале!
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