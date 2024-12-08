«Орешник» (ракета)
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 декабря, 08:00

Тест: Вы видели 90-е только по телевизору, если не отгадаете вещи того времени на 8/8

Время, когда квадроберы ещё даже не родились, а о нейросетях не было и речи, для большинства россиян стало поистине значимым и переломным. Догадались, про что мы?

90-е вошли в историю не только как расцвет преступности и бандитизма, но и как эпоха зарождения видеоигр, необычной моды и импортных товаров! Период, когда в воздухе витали дух свободы, стремление к самовыражению и западные тренды, глубоко засел в памяти и до сих пор не теряет своей актуальности. При взгляде на символы того времени сразу же накатывает чувство ностальгии и тёплой грусти и возникает желание хотя бы на денёк переместиться в беззаботную юность! Сегодня мы предоставим вам такую возможность!

Если вы застали 90-е, то точно помните начало нулевых — время зарождения Интернета и цифровизации! Только миллениалы пройдут этот тест на 7/7 и отгадают все факты про СМС 2000-х. А с этим испытанием справятся только фанаты сериала «Клон» — нужно правильно ответить на все 7 вопросов о сериале!

От челночниц до бунтарок: 7 типов женщин, которые стали символами эпохи лихих 90-х
От челночниц до бунтарок: 7 типов женщин, которые стали символами эпохи лихих 90-х
Обложка ©

Коллаж © Life.ru, фото © Freepik / stockgiu, © Wikipedia / Monoklon, © Wikipedia / Tomasz Sienicki, © Wikipedia / Nzeemin

Виктория Мишинкина
  • Wow
  • Тесты и квизы
  • 90е
  • 1990е
  • Ностальгия
  • Интересное
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar