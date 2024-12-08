То ломит, то крутит. 6 рабочих способов, как уснуть с синдромом беспокойных ног Синдром беспокойных ног — это название для разных недомоганий. Но одно у них общее: уснуть бывает очень трудно. 7 декабря, 21:23 От синдрома беспокойных ног страдает 15% населения планеты. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Phovoir

Что такое синдром беспокойных ног (СБН)

Под синдромом усталых, беспокойных или тяжёлых ног, как правило, подразумевают некое неврологическое нарушение, которое проявляется в покое. У человека появляются ощущения тяжести, ломоты, боли в голенях, ступнях. Всё время хочется поменять положение, но это приносит облегчение лишь на время.

Синдром беспокойных ног есть у 15% населения.

У женщин он встречается в полтора – два раза чаще, чем у мужчин.

Если у женщины нет детей, вероятность возникновения синдрома выше.

Симптомы болезни могут проявляться в любом возрасте.

75% людей, страдающих от СБН, имеют к этому наследственную предрасположенность.

«Всё болит, ничего не помогает» — это довольно точное описание состояния. При этом часть людей саму боль могут и не ощущать, но чувствуют дискомфорт, который заставляет их всё время шевелить ногами. Всё бы ничего, но, если завтра на работу, это становится настоящей проблемой. Ведь синдром проявляет себя наиболее активно именно ночью. Люди с синдромом усталых ног особо чувствительны к изменению погоды и фазам Луны.

Какой врач лечит синдром беспокойных ног

При синдроме беспокойных ног лучше посетить врача. Фото © Shutterstock / FOTODOM / YAKOBCHUK VIACHESLAV

Медики считают, что СБН возникает от стресса, усталости, наследственности и даже при наличии «повреждённых хромосом». Но бывает и так, что синдром беспокойных ног вызван недостатком кровообращения в ногах или даже болью в других местах, которую пациент ощущает как боль в ногах, — это могут быть заболевания почек, кишечника, позвоночника.

Поэтому для начала лучше всего посетить терапевта, пройти диспансеризацию. Нужно определиться с жалобами, отследить отклонения в анализах и пройти обследование как минимум у невропатолога, флеболога, ревматолога и других специалистов. Много расскажет о вашем здоровье ультразвуковая диагностика сосудов нижних конечностей. Если у вас проблемы с венами, то без серьёзного лечения именно ног не обойтись. Но проблемы могут быть и с седалищным нервом, с поясницей, с внутренними органами и с обменом веществ. Среди причин СБН врачи называют следующие:

нарушение обмена дофамина;

недостаток железа;

дефицит микроэлементов и витаминов;

диабет;

дефицит витамина В12;

редкое заболевание амилоидоз. Это системное заболевание. При нём в тканях откладывается белок амилоид и поражаются сосуды;

ревматоидный артрит;

местная нейропатия. Как видите, большинство причин можно вылечить или хотя бы облегчить состояние пациента.

Как уснуть с синдромом усталых ног. 6 способов

Но, даже если вы начнёте лечение, это займёт какое-то время, а уснуть надо здесь и сейчас, потому что завтра на работу. Существует несколько способов быстро облегчить состояние.

1. Охлаждение стоп

Иногда человеку мешает уснуть ощущение жжения в ногах, того, что стопы слишком горячие. Поэтому можно не полениться, встать, ополоснуть ноги прохладной водой. Это на какое-то время принесёт облегчение. Иногда приходится прибегать к пульверизатору, а некоторые даже ставят рядом с кроватью тазик с холодной водой.

Иногда уснуть помогает охлаждение стоп. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Saulich Elena

2. Понижение температуры в комнате

Иногда помогает общее понижение температуры воздуха в спальне. Можно отрегулировать батарею, приоткрыть форточку на кухне, выставить ступни из-под одеяла и положить их на высокую подушку. Наконец, можно их намазать охлаждающим кремом для ног.

3. Фиксирование стопы

Пациенты с нарушением кровообращения ног часто говорят о том, что заснуть помогает приём, который они называют «фиксирование стопы». Очевидно, что при этом происходит небольшое напряжение мышц, на которое и переключается измученный бессонницей мозг. Например, они засовывают ступни между подушками или между матрацем и спинкой кровати.

4. Аппликатор Кузнецова

Иногда помогает лечь поясницей на аппликатор Кузнецова или другой подобный массажёр. Многие даже засыпают на них. Медики объясняют этот феномен тем, что в обычном состоянии покоя наш мозг принимается анализировать причины боли и сосредотачивается на них. Массажёр же посылает в него множество болевых сигналов. Мозг человека как бы подвисает не в силах обработать все сигналы. Это позволяет расслабиться и уснуть.

5. Мази и бальзамы

Помогает уснуть и более активный способ лечения. Можно на ночь натирать ноги мазями с содержанием гепарина — это постепенно улучшит кровообращение, — а спину — согревающими мазями.

6. Массаж и исключение нагрузки

Массаж — хорошее средство расслабиться при синдроме беспокойных ног. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Blanscape

Эффективным приёмом считается расслабляющий массаж голеней и стоп, который проводят непосредственно перед сном. Если домашнего массажиста рядом нет, можно прибегнуть к помощи электрических массажёров. Нужно помнить, что при синдроме беспокойных ног поздним вечером следует исключить любую физическую нагрузку. Ногам лучше дать отдохнуть. Например, лёжа на кровати, следует приподнять их так, чтобы они были выше головы, и оставаться в таком положении 15–20 минут.

Эти приёмы позволят быстрее заснуть, но не избавят от недомогания. Помочь при этой болезни всерьёз может только врач. Поход к нему откладывать не надо. Ведь, если синдром усталых ног стал беспокоить человека в 20 лет, к 50 годам он станет хроническим — и бессонница обеспечена.

Авторы Майя Новик