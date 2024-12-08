Ретроградный дуэт Марса и Меркурия увеличил спрос на астрологов вдвое

Астрологи оседлали новую волну спроса на свои услуги вместе с началом ретроградного Марса. СМИ так сильно раскрутили редкое явление, что «планетные специалисты» поняли, — их труд стоит дороже. Об этом сообщает SHOT.

Ретроградный Марс начался сегодня, а Меркурий тоже ещё в ретрограде – до 15 декабря. Спрос на услуги астрологов уже вырос вдвое. «Звездогляды» утверждают, что по силе и агрессивности привычный всем ретроградный Меркурий даже рядом с ним не стоит. Жить в таких условиях придётся до 23 февраля.

Люди в поисках защиты стали гораздо чаще обращаться к «знатокам вселенной». По словам астролога Альбины Селицкой, многие ищут проблему в себе, не разобравшись, что на самом деле происходит. На консультациях перепуганных людей успокаивают, ведь во всём на этот раз виноваты планеты, а конкретно Марс.

Для самого периода характерно осложнение отношений между людьми. Селицкая предупреждает, что напряжение порой доходит до самых крайних точек, делая из ситуации трагедию. Она поведала случай, как муж зарезал свою жену, и связала это именно с пресловутым ретроградным Марсом. Лёгкая примесь бытовых мотивов тоже возможна, но это не важно. Вернёмся лучше к планетам.

Некоторые покупают разные средства, чтобы период легче переносился. Ваши лучшие друзья в таком деле — кварц, гранит и солевые ванны, которые, как говорят «небесные знахари», избавляют от сгустков негативной энергии. Лучше поторопиться, если отношения с людьми у вас сейчас резко осложнились, ведь «звёздные оракулы» уже взвинтили ценники на несколько тысяч рублей по такому случаю. Сейчас средняя цена общения с «провидцем» составляет 5 тысяч рублей.