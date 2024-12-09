День Георгия Победоносца 2024: что можно и нельзя делать в церковный праздник 9 декабря

День святого Георгия Победоносца в 2024 году — один из самых значимых православных праздников, отмечаемых 9 декабря. Эта дата посвящена памяти великомученика, который стал символом стойкости, веры и мужества. Что символизирует этот день, как отмечают День святого Георгия Победоносца в 2024 году, какие существуют традиции и что категорически нельзя делать — читайте в нашем материале.

Кто такой святой Георгий Победоносец

Как отмечают День святого Георгия Победоносца в 2024 году. Фото © Wikipedia

Святой Георгий Победоносец — один из самых почитаемых христианских святых. Его считают покровителем Москвы, а также защитником воинов, земледельцев и даже финансовых дел. Жизнь Георгия была примером невероятной веры и стойкости. Родившийся в Каппадокии (современная Турция), он рос в семье христиан и с детства впитал учение о Христе. Несмотря на блестящую военную карьеру и уважение императора Диоклетиана, Георгий выбрал мученический путь, отказавшись поклоняться языческим богам.

Вот что рассказывает Life.ru священник Николай Савченко: «Святой Георгий больше в современном сознании ассоциируется с победами, но главное его почитание — как великомученика. Он оказался верен Христу и претерпел за Него мученическую кончину, не побоявшись страданий и не польстившись на посулы императора-гонителя».

История жизни и подвига святого Георгия

История Дня памяти святого Георгия Победоносца 9 декабря. Фото © Wikipedia / Михиль Кокси

Когда Диоклетиан начал гонения на христиан, Георгий открыто заявил о своей вере. Его решение шокировало придворных: успешный молодой воин, любимец императора отказывается от богатства и положения. Святого подвергли жестоким пыткам: его тело резали лезвиями, закапывали в известь, поили ядом. Но каждая новая попытка сломить его волю завершалась чудом. Он исцелялся, восставал, проповедовал и даже воскресил мёртвого.

Самое известное чудо Георгия связано с победой над змеем. По преданию, он спас дочь царя, убив чудовище копьём. Этот подвиг стал символом победы добра над злом и укрепления веры. «Героизация святого Георгия произошла потому, что он оказался верен Христу, — поясняет отец Николай. — Уже к более позднему времени относится и всем известное "чудо святого Георгия о змие", после которого его стали изображать на коне, поражающим дракона».

Когда празднуют день святого Георгия Победоносца

Храм Святого великомученика Георгия Победоносца в Лидде (Израиль). Фото © Wikipedia / Nastiya KU

День памяти Георгия Победоносца отмечают трижды в год: 6 мая — день его мученической смерти;

— день его мученической смерти; 16 ноября — обновление храма в Лидде, посвящённого святому;

— обновление храма в Лидде, посвящённого святому; 9 декабря — освящение церкви великомученика Георгия в Киеве (Юрьев день).

Традиции православного праздника 9 декабря

Традиции Дня святого Георгия Победоносца 9 декабря. Фото © Wikipedia / Василий Максимович Максимов

На Руси святого Георгия почитали не только как покровителя воинов, но и как защитника домашнего скота. В день его памяти крестьяне устраивали молебны, освящали воду и кропили ею животных, впервые выгоняя их на пастбище. Особое значение имел Юрьев день — 9 декабря. В этот день крестьяне имели право переходить от одного помещика к другому, предварительно рассчитавшись по долгам. Это событие стало символом нового этапа жизни, перемен и честных отношений. «На Руси святой Георгий почитался как покровитель честных и правильных финансовых дел, а также как оберегающий от денежных обманов, — говорит священник Николай Савченко. — Его копьё даже стало символом справедливости, что нашло отражение в названии русских монет — копеек».

Что нельзя делать в День святого Георгия

Как и в любой важный христианский праздник, в этот день запрещено: устраивать шумные вечеринки или ссориться;

заниматься тяжёлым физическим трудом;

пренебрегать молитвой и посещением храма.

Приметы и обычаи православного праздника 9 декабря

Что нельзя делать в День святого Георгия Победоносца 9 декабря. Фото © ТАСС / Imago / imago stock&people

День святого Георгия всегда сопровождался множеством примет: Если в этот день покормить нищего, удача будет сопутствовать весь год.

Вывести скотину на пастбище — к плодородию и здоровью животных.

Увидеть в этот день радугу — к исполнению желаний.

Почитание святого Георгия в современной России

Сегодня святой Георгий Победоносец остаётся символом стойкости и веры. Его образ часто изображают на иконах и гербах, а его копьё стало олицетворением честности и справедливости. Верующие просят у святого помощи в преодолении трудностей, защиты от врагов и благословения в делах.

Приметы на День святого Георгия Победоносца в 2024. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин