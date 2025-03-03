Юра Борисов ответил на провокационный вопрос американских журналистов о секретном оружии
Юра Борисов: Я не секретное оружие Бейкера, я — человек
Юра Борисов с женой. Обложка © ТАСС / АР / Jordan Strauss
В ходе церемония вручения кинопремии «Оскар» американские журналисты подловили Юру Борисова и задали провокационный вопрос. Режиссёр картины «Анора» Шон Бейкер называл русского актёра «секретным оружием». Репортёры ABC уточнили, согласен ли с этим Юра.
«Я не знаю, я не оружие, я человек», — ответил Юра и был таков.
Тем временем, комедийная драма «Анора» режиссёра Шона Бэйкера завоевала сразу две премии «Оскар». Картина оказалась лучшей в номинациях «Лучший монтаж» и «Лучший оригинальный сценарий». К сожалению, Юре Борисову не удалось взять заветную золотую статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана в картине.