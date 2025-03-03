Юра Борисов ответил на провокационный вопрос американских журналистов о секретном оружии

В ходе церемония вручения кинопремии «Оскар» американские журналисты подловили Юру Борисова и задали провокационный вопрос. Режиссёр картины «Анора» Шон Бейкер называл русского актёра «секретным оружием». Репортёры ABC уточнили, согласен ли с этим Юра.

«Я не знаю, я не оружие, я человек», — ответил Юра и был таков.