Владимир Путин
Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 марта, 06:57

Юра Борисов ответил на провокационный вопрос американских журналистов о секретном оружии

Юра Борисов: Я не секретное оружие Бейкера, я — человек

Юра Борисов с женой. Обложка © ТАСС / АР / Jordan Strauss

Юра Борисов с женой. Обложка © ТАСС / АР / Jordan Strauss

В ходе церемония вручения кинопремии «Оскар» американские журналисты подловили Юру Борисова и задали провокационный вопрос. Режиссёр картины «Анора» Шон Бейкер называл русского актёра «секретным оружием». Репортёры ABC уточнили, согласен ли с этим Юра.

«Я не знаю, я не оружие, я человек», — ответил Юра и был таков.

«Добро пожаловать в высшую лигу»: Роберт Дауни-младший довёл Юру Борисова до слёз на «Оскаре»
«Добро пожаловать в высшую лигу»: Роберт Дауни-младший довёл Юру Борисова до слёз на «Оскаре»

Тем временем, комедийная драма «Анора» режиссёра Шона Бэйкера завоевала сразу две премии «Оскар». Картина оказалась лучшей в номинациях «Лучший монтаж» и «Лучший оригинальный сценарий». К сожалению, Юре Борисову не удалось взять заветную золотую статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана в картине.

Николай Рюмин
  • Новости
  • Юра Борисов на «Оскаре»
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar