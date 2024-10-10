7 самых разрушительных ураганов и тайфунов в истории Накрывший Флориду «Милтон» бьёт рекорды. Life расскажет, где и когда произошли самые мощные ураганы и тайфуны в истории 10 октября, 13:05 Подборка самых разрушительных ураганов мира. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sdecoret

Ураган «Милтон» обрушился в среду на побережье Мексиканского залива в американском штате Флорида. Метеорологи уже называют его одним из самых мощных ураганов в истории наблюдений — максимальная скорость достигала 205 км/ч, а более трёх миллионов домов и предприятий остались без электроэнергии. Ситуация осложняется тем, что Флорида не пришла в себя после разрушений, вызванных ураганом «Хелен», который настиг побережье в конце сентября. С него и начнём наш список самых разрушительных ураганов в истории.

Ураган «Хелен» — несколько сотен жертв

Ураган «Хелен» обрушился 26 сентября на побережье Флориды, а затем распространился ещё на пять штатов ― Джорджию, Северную и Южную Каролину, Вирджинию и Теннесси. Скорость ветра составляла около 225 км/ч. Считается одним из самых смертоносных ураганов, пронёсшихся по материковой части США в новейшей истории. Число жертв стихии превысило 200 человек, при этом сотни — всё ещё числятся пропавшими без вести. Их поиски осложнены перебоями с электричеством и связью. Многие тела ещё не опознали: они обезображены стихией и при них не было найдено никаких документов.

Последствия урагана «Хелен». Фото © Shutterstock / FOTODOM / M Julian Photography

Ураган «Катрина» унёс жизни 1392 человек

Обрушился на южные штаты США 29 августа 2005 года. Имел три выхода на суше — во Флориде, Луизиане и около границы Луизианы и Миссисипи. Сила ветра в эпицентре «Катрины» достигала 280 км/ч и эпизодично усиливалась.

Признан самым смертоносным штормом в США с 1950 года — он унёс жизни 1392 человек. Основной причиной гибели населения стал прорыв дамб вокруг Нового Орлеана — около 70% города находится ниже уровня моря. Прорыв вызвал катастрофическое наводнение, к которому местные жители готовы не были. В Мексиканском заливе он разрушил морскую энергетическую инфраструктуру, пришлось эвакуировать около 75% персонала более 800 нефтяных платформ. Всего ущерб от «Катрины» оценивается в 125 миллиардов долларов (по курсу 2005 года).

После урагана «Катрина». Фото © Shutterstock / FOTODOM / Gregory Simpson

Ураган «Харви» — ущерб в 125 миллиардов долларов

В августе 2017 года шторм вызвал наводнение в районе Хьюстона. «Харви» поделил с «Катриной» лавры самого дорогостоящего урагана в американской истории. Ущерб — те же 125 миллиардов долларов по тогдашнему курсу.

В итоге погибло по меньшей мере 103 человека. Из-за наводнения в Хьюстоне также участились случаи мародёрства и материального ущерба, не связанного со стихией. Дональд Трамп, который в то время был президентом страны, запросил у Конгресса США восемь миллиардов долларов на ликвидацию последствий «Харви». По оценкам специалистов и имущественных аналитиков компании CoreLogic, реальная необходимая сумма могла быть выше примерно в девять раз.

Наводнение, вызванное ураганом «Харви». Фото © Shutterstock / FOTODOM / AMFPhotography

Ураган Дня Труда длился неделю

Ураган Дня Труда возник у восточного побережья, в многострадальной Флориде в конце августа 1935 года и бушевал больше недели. В результате погибло 485 человек.

Спустя десятилетия Национальный центр ураганов США, обладая современными технологиями, признал, что оценка урагана не завершена. Впоследствии ураган Дня труда был признан самым разрушительным в истории Штатов — на его пути буквально каждое здание и каждое дерево были разрушены, а мосты снесены потоками воды. Ущерб по курсу 2019 года оценивается в 1,9 миллиарда долларов.

Ураган «Сан-Каликсто II» — более 28 тыс. жертв

«Великий ураган» длился с 10-го по 16 октября 1780 года. В настоящее время он признан самым смертоносным тропическим циклоном в Западном полушарии. По различным оценкам, число жертв стихии колеблется от 22 до 28,5 тысячи человек. Ураган обрушился на Барбадос с порывами ветра до 320 км/ч и прошёл через несколько Карибских островов. По свидетельствам очевидцев, ветер был «столь оглушающим, что люди не слышали своего голоса». Подробности о траектории неизвестны, так как официальная база данных атлантических ураганов была заведена лишь в 1851 году.

«Великий ураган» длился шесть дней. Фото © Wikipedia / Valentine Green (engraver); after Lieutenant William Elliott (artist)

Тайфун «Нина» лишил жизни 230 тыс. человек

В Китае тайфуны не редкость, но тайфун «Нина» в 1975 году оказался самым печально известным. Он вызвал прорыв крупнейшей в китайской провинции Хэнань дамбы Баньцяо и несколько других прорывов. Наводнение породило волну воды шириной 10 км и высотой 3–7 метров. Максимальная скорость ветра достигала 250 км/ч. Число жертв — от 100 до 230 тысяч человек, включая погибших от голода и болезней уже после наводнения. Цифры разнятся, так как сведения о катастрофе были засекречены много лет. Кроме того, около 10 млн человек осталось без крова, погибло свыше 300 тыс. голов скота. Было разрушено примерно шесть миллионов зданий. Материальный ущерб оценён в 6,7 миллиарда долларов США.

Циклон «Бхола» унёс жизни 500 тыс. человек

12 ноября 1970 года «Бхола» обрушился на Северо-Восточную Индию и тогдашний Восточный Пакистан. Штормовой прилив от скоростью ветра около 205 км/ч ударился о линию Бенгальского залива — плоский берег был заселён людьми, в том числе многочисленными рыбацкими деревнями. Индийское правительство получало многочисленные сообщения с кораблей из акватории залива, но из-за враждебных отношений информация не была вовремя передана Пакистану. Когда последний выпустил метеорологическое предупреждение для жителей побережья, немногие успели среагировать — некоторые населённые пункты буквально стёрло с лица земли. В результате погибло от 300 000 до 500 000 человек, что сделало «Бхола» самым смертоносным тропическим циклоном за всю историю. Ущерб составил около 86 миллионов долларов.

Авторы Анастасия Лежепекова