Квадроберы, берегитесь: В Госдуме обсуждают критерии деструктивного контента

В Госдуме прорабатывают критерии деструктивного контента, который нужно запретить на законодательном уровне. Соответствующий проект хотят принять уже в скором времени, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Зампред Госдумы Анна Кузнецова сообщила о проработке критериев деструктивного контента. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

Вице-спикер ГД Анна Кузнецова заявила телеграм-каналу, что детей нужно уберечь от деструктивного контента, в том числе от квадробинга. По словам парламентария, подростки могли увлечься сомнительным хобби, потому что не нашли в Сети информации о полезных занятиях. Кузнецова добавила, что наука, спорт и творчество — лучшая профилактика от этого.

Тем не менее не все депутаты считают, что квадробинг опасен для общества. По словам первого зампредседателя комитета ГД по экологии Владимира Бурматова, это веяние пройдёт, про квадроберов никто и не вспомнит через несколько месяцев. Депутат призвал россиян наблюдать за своими детьми и воспитывать их в духе ответственного отношения к животным.