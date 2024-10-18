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18 октября, 14:10

Путин: Россия обладает просто безграничными энергоресурсами

Россия обладает безграничными энергоресурсами, их легко поставлять в Китай, поскольку у стран общая граница, которая не подвержена каким-либо колебаниям. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями СМИ стран объединения. Как подчеркнул глава государства, в отличие от американских, российские ресурсы в Китай не нужно доставлять через океан.

«Не нужно ничего через границы перемещать, по морю перемещать, по океану. Граница общая вся, а ресурсы энергетические в РФ просто безграничны», — сказал глава государства.

Ранее Путин на встрече с представителями СМИ стран БРИКС раскрыл позицию РФ по отношениям Соединённых Штатов с Китаем. При этом президент отметил, что у Москвы и Пекина сложились «уникальные отношения».

Путин: Отношения России и Китая выдержали проверку временем и будут укрепляться
Путин: Отношения России и Китая выдержали проверку временем и будут укрепляться
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Life.ru

Наталья Демьянова
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