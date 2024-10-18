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18 октября, 13:55

«Мы не лезем»: Путин раскрыл позицию РФ по отношениям США с Китаем

Путин: Москва не лезет в отношения США с Китаем

Москва не лезет в отношения Соединённых Штатов с Китаем. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями СМИ стран объединения.

«Мы не лезем в эти вопросы. Так же, как не лезем в отношения между Ефиопией, скажем, и Египтом. Мы не лезем, если возникают какие-то сложности и от нас хоть что-то зависит, мы готовы предложить свои услуги в разрешении этих проблем, если участники процесса заинтересованы в нашем участии», — сказал глава государства.

При этом российский лидер добавил, что у Москвы и Пекина сложились «уникальные отношения». Президент назвал их очень доверительными и подчеркнул, что страны всегда прислушиваются друг к другу.

Ранее постпред США в НАТО Джулианн Смит обвинила Китай в якобы помощи России в конфликте на Украине. Каких-либо доказательств она не привела. Вместо этого политик пообещала и дальше указывать на такую «критическую поддержку» Москвы со стороны Пекина.

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Life.ru

Наталья Демьянова
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