Трамп выходит в лидеры в Пенсильвании, ключевом колеблющемся штате

На первое место в ключевом колеблющемся штате Пенсильвания вышел кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, сообщает агентство Assoсiated Press. После последнего подсчёта политик набрал 50,2% голосов, тогда как его соперница, кандидат от Демократической партии Камала Харрис, набирает 48,9%.

Ранее, после обработки 27% бюллетеней, Харрис лидировала с 55,1%. Однако после подсчета 47% голосов Трамп вырвался вперед.

Пенсильвания считается одним из самых важных колеблющихся штатов. Он предоставляет 19 голосов выборщиков, что делает его ключевым в борьбе за победу на выборах.