Трамп выходит в лидеры в Пенсильвании, ключевом колеблющемся штате
AP: Дональд Трамп перехватил лидерство в колеблющемся штате Пенсильвания
На первое место в ключевом колеблющемся штате Пенсильвания вышел кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп, сообщает агентство Assoсiated Press. После последнего подсчёта политик набрал 50,2% голосов, тогда как его соперница, кандидат от Демократической партии Камала Харрис, набирает 48,9%.
Ранее, после обработки 27% бюллетеней, Харрис лидировала с 55,1%. Однако после подсчета 47% голосов Трамп вырвался вперед.
Пенсильвания считается одним из самых важных колеблющихся штатов. Он предоставляет 19 голосов выборщиков, что делает его ключевым в борьбе за победу на выборах.
Напомним, выборы президента США начались 5 ноября. Кандидатом от республиканцев выступает экс-президент страны Дональд Трамп, его соперница — кандидат от демократов Камала Харрис. Избирательные участки в Индиане и Кентукки уже закрылись, там со значительным отрывом лидирует Трамп. Некоторые избирательные участки уже закрылись, в настоящее время идет подсчёт голосов. Предварительные результаты будут опубликованы сегодня, 6 ноября.
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