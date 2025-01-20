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20 января, 05:00

21-й лунный день: Что нельзя делать 20 января 2025 года, в 21-е лунные сутки

20 января 2025 года мы проживём 21-е лунные сутки. Что нельзя делать в этот день? А что можно? Энергетику этой даты подробно объясняет Life.ru.

21-й лунный день начинается 19 января 2025 года в 23:25 (это время восхода Луны) и продолжается до 00:41 по мск 21 января 2025 года. Получается, что всё 20-е число мы будем переживать 21-е лунные сутки. Ночное светило будет в знаке зодиака Весы. Освещённость спутника Земли будет составлять 64%, фаза будет убывающей, а полный лунный закат произойдёт в 10:39. В материале расскажем, что такое лунный день, какова энергетика 21-х лунных суток, что можно делать 21-го числа лунного календаря, а чего — нельзя.

Что такое лунный день и какие лунные сутки 20 января

Лунный день — это период от одного восхода Луны до другого, а в лунном календаре всего 355 дней. Фото © «Шедеврум»

Лунный день — это период от одного восхода Луны до другого, а в лунном календаре всего 355 дней. Фото © «Шедеврум»

Лунный календарь сильно отличается от солнечного. Год в нём состоит из 354 или 355 дней, это на 11 меньше, чем количество дней в календаре солнечном. Лунный месяц в среднем насчитывает 29,5 суток. Этот календарь — один из самых древних в истории, именно по нему рассчитываются, например, все мусульманские праздники.

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Лунный день — это период от одного восхода луны до другого. Каждые лунные сутки соответствуют определённой фазе спутника Земли. Всего этих фаз четыре: растущая луна, полнолуние, убывающая луна и новолуние. В зависимости от своего числа лунные дни бывают восходящими или нисходящими. 20 января, или 21-е лунные сутки, сегодня являются нисходящими: Луна находится в своей убывающей фазе.

Энергия 21-го лунного дня в знаке зодиака Весы

20 января 2025 года 21-й лунный день. Луна всё ещё находится в знаке зодиака Весы. Фото © «Шедеврум»

20 января 2025 года 21-й лунный день. Луна всё ещё находится в знаке зодиака Весы. Фото © «Шедеврум»

В целом 21-й лунный день — это время творчества и смелых, рискованных поступков. Но на 20 января 2025 года есть нюанс: эти лунные сутки находятся в знаке зодиака Весы. Ранее Луна была под покровительством знака Девы: это было время интенсивной и упорной, почти каторжной работы. Таким образом, лунные дни под знаком Весов предоставляют нам возможность долгожданного отдыха. И если 20-й лунный день мог быть посвящён «валянию на диване», то 21-е лунные сутки — это время активного, творческого отдыха, в которые разрешён даже экстремальный спорт, так как он связан с риском.

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Счастливые числа 21-х лунных суток

Для 21-го лунного дня счастливыми являются числа 3, 7 и 10. Фото © «Шедеврум»

Для 21-го лунного дня счастливыми являются числа 3, 7 и 10. Фото © «Шедеврум»

Для 21-х лунных суток счастливыми числами являются 3, 7 и 10, как их сумма. Числа 13 и 17 тоже обладают в этот лунный день энергетикой удачи. Животный символ дня — табун лошадей, который, как правило, состоит из нескольких косяков, а в каждом косяке находятся от 10 до 15 скакунов. Помимо табуна, символом 21-х лунных суток является колесница, в которую обычно запряжены три коня. Таким образом переплетаются нумерологические и животные символы этого лунного дня.

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Счастливые цвета 21-го лунного дня

Счастливые цвета 21-го лунного дня — фиолетовый, лиловый, белый и сиреневый. Фото © «Шедеврум»

Счастливые цвета 21-го лунного дня — фиолетовый, лиловый, белый и сиреневый. Фото © «Шедеврум»

Счастливыми цветами 21-х лунных суток считаются фиолетовый, лиловый, белый и сиреневый. Загадочный и таинственный фиолетовый побуждает нас к свободе и независимости, предлагает нам жить по своим правилам. Лиловый — это цвет романтики, мира и надежды. Благодаря энергии этого цвета 21-й лунный день становится хорошей датой для свидания. Белый — это цвет чистоты и в то же время эмоциональной отстранённости: некоторые 20 января могут испытать разлад между сердцем и разумом. Постарайтесь сделать всё возможное, чтобы не задеть эмоциональной холодностью близких. Сиреневый — цвет нежности, утончённости и скрытых смыслов. Энергия этого цвета предлагает нам на 21-е лунные сутки заняться поисками тайн мироздания в обыденных вещах.

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Счастливые камни 21-го лунного дня

Счастливые камни 21-х лунных суток — циркон и авантюрин. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Yut chanthaburi

Счастливые камни 21-х лунных суток — циркон и авантюрин. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Yut chanthaburi

21-й лунный день находится под покровительством таких камней, как циркон и авантюрин. Циркон в природе очень твёрдый, по шкале Мооса он насчитывает внушительные 7,5 балла. Этот камень прекрасно блестит, недаром его полюбили многие ювелиры. А высокая твёрдость делает его долговечным. Магические свойства циркона обширны: он способен вывести на чистую воду обманщиков, защищает владельца от врагов и сглаза, усиливает харизму и привлекательность, приносит удачу в делах, повышает интуицию и вообще делает нас умнее.

Авантюрин по шкале Мооса почти догоняет циркон: у него семь полных баллов. Благодаря тому, что этот минерал чуть менее твёрдый, чем другие, из него можно вырезать разнообразные фигурки, чем пользуются резчики по камню. Мистические свойства у авантюрина тоже внушительные: он приносит владельцу удачу, уверенность в себе и счастье в любви. Его даже называют камнем оптимистов.

Заручитесь поддержкой циркона и авантюрина в 21-й лунный день, и 20 января 2025 года удача будет сопутствовать вам во всём. Циркон позволит вам защититься от негативной энергии и подарит вам удачу, а авантюрин поможет вам найти свою любовь. Обязательно наденьте что-нибудь с этими камнями на свидание, если всё же решитесь назначить его на этот день.

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Что можно делать в 21-й лунный день

В 21-е лунные сутки можно устраивать творческие вечера, заниматься спортом и ходить на свидания. Фото © Shutterstock / FOTODOM / 4 PM production

В 21-е лунные сутки можно устраивать творческие вечера, заниматься спортом и ходить на свидания. Фото © Shutterstock / FOTODOM / 4 PM production

21-е лунные сутки — идеальное время для смелых, авантюрных поступков. Камни-покровители должны принести вам небывалую удачу 20 января. Но помните: любой риск связан с ответственностью, так что знайте в нём меру. Вот несколько действий, которые точно в 21-й лунный день разрешены:

  • отдых, особенно активный;
  • проведение концертов, творческих вечеров и выставок;
  • решение денежных вопросов;
  • занятия спортом, в том числе экстремальным;
  • раскрытие преступлений;
  • устройство на новую работу;
  • свидания и романтические вечера.
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Чего нельзя делать в 21-й лунный день

В 21-й лунный день нельзя грустить, торопиться и вести себя несдержанно. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AYO Production

В 21-й лунный день нельзя грустить, торопиться и вести себя несдержанно. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AYO Production

Вместе с тем 21-й лунный день имеет ряд ограничений. Некоторые вещи 20 января 2025 года делать будет нельзя. Сейчас расскажем какие:

  • отказываться от предложений сходить в спортзал;
  • искать отговорки;
  • ссориться и ругаться;
  • грустить и унывать;
  • торопиться и спешить;
  • вести себя агрессивно и несдержанно;
  • сомневаться в себе и своих близких;
  • оставаться в одиночестве.

Просто соблюдайте эти простые правила, и ваши 21-е лунные сутки, которые одновременно являются первыми 21-ми лунными сутками в 2025 году, пройдут идеально!

Это был небольшой обзор 21-го лунного дня. Мы рассказали, какая энергетика у этого дня, почему лучше отдыхать, когда Луна находится в знаке зодиака Весы, и какие камни являются покровителями нынешних лунных суток. Вы узнали, что для 20 января счастливыми являются числа 3, 7 и 10, а также получили разбор энергий главных цветов данного лунного дня. Помните о запрещённых сегодня действиях и попробуйте организовать маленький творческий вечер. А если вам нужен лунный календарь на весь январь, то у нас такой есть, скорее читайте на сайте Life.ru.

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Коллаж © Life.ru Фото © Shutterstock / FOTODOM / ViDI Studio

Анна Волкова
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