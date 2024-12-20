Выглядит моложе из-за взрывов и плавления коры: Определён точный возраст Луны

Группа учёных из Калифорнийского университета в Санта-Крусе, Института исследований солнечной системы Макса Планка и Коллеж де Франс смогла определить точный возраст Луны. В ходе исследований выяснилось, что спутник Земли перенёс на своём веку многие процессы: вулканическую активность, и как следствие — многократное плавление и перемешивание коры. Все данные и ход исследования опубликованы в журнале Nature.

Группа специалистов предположила, что из-за близкого расположения к Земле недра Луны сильно нагревались, что приводило к мощной вулканической активности. Аналогичная ситуация уже известна науке по изучению процессов на спутнике Юпитера Ио. Кора Луны за всё время её существования претерпевала многочисленные изменения состава, плавилась, что значительно затрудняло установить её точный возраст. Так, по подсчётам группы исследователей, возраст спутника нашей планеты примерно 4,5 миллиарда лет, но кора выглядит на 80-160 миллионов лет моложе.

Анализ радиоактивных изотопов в лунных породах и моделирование теплового потока из лунных недр позволили учёным реконструировать вулканическую историю Луны. Исследование устойчивых кристаллов силиката циркония, сохранивших информацию о первоначальном состоянии лунной коры, стало ключевым элементом этой работы. Данные о распаде изотопов позволили учёным создать временную шкалу геологических процессов на нашем природном спутнике.

Результаты изучения и тщательных подсчётов показали, что тепловой поток из лунных недр неоднократно приводил к плавлению мантии и коры. Проникновение лавы на поверхность и под корку значительно изменяло структуру лунных пород. Однако в некоторых областях кристаллы циркония сохранили свою первоначальную структуру, оставаясь холодными, несмотря на окружающие процессы.

Всё это объясняет, почему возраст Луны было почти невозможно рассчитать точно. Радиоактивные изотопы фиксируют время последнего нагревания пород, а не время их первоначального образования. Интенсивная вулканическая активность также стёрла следы древних ударных бассейнов, заполнив их лавой, что объясняет относительно небольшое количество кратеров на видимой стороне Луны.

Финальное заключение учёных — Луна образовалась 4,43 и 4,51 миллиарда лет назад, а кора была сформирована около 4,35 миллиарда лет назад. Новые данные стали важным этапом в изучении спутника Земли: они позволили не только определить его возраст, но и получить полноценную картину развития космического объекта.