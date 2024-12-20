Земля на нашей стороне. Учёные показали, как магнитный полюс смещается к России Ещё с середины XIX века эта точка неуклонно удаляется от Канады и становится всё ближе к Сибири. 19 декабря, 21:37 Учёные показали, как магнитный полюс Земли сместился к России. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vchal

На этой анимации показано смещение магнитного полюса в Арктике с середины XX века. До недавних пор он преодолевал примерно по 55 километров в год, в последние годы несколько замедлился. Красным и синим цветом обозначено, в какую сторону отклоняются так называемые магнитные меридианы, то есть проекции силовых линий магнитного поля на поверхность Земли, которые на самом деле поднимаются высоко над планетой и обороняют её от космической радиации.

Иллюстрация процесса смещения расположенного на севере магнитного полюса Земли. Фото © ncei.noaa.gov

Напомним, как установили геофизики, магнитное поле Земли вырабатывает жидкая внешняя часть её ядра: там происходит активное перемешивание вещества и от этого идёт мощный электрический ток. В результате планета, по сути, представляет собой огромный магнит с двумя полюсами.

Интересно, что на самом деле на севере находится Южный магнитный полюс Земли, а в Антарктиде, соответственно, Северный. Силовые линии выходят из Северного антарктического, огибают планету и заходят в Южный арктический. Но для удобства понимания географического расположения магнитных полюсов тот, который в Арктике, принято всё-таки называть Северным.

То, что условно «северный» магнитный полюс не совпадает с географическим Северным полюсом, стало ясно в момент первого установления этой точки на планете. Его в 1831 году определил с помощью специального прибора британский путешественник Джеймс Кларк Росс. И тогда точка вертикального «захода» магнитных линий в Землю находилась примерно в 1800 километрах от географического полюса — на канадском полуострове Бутия.

С тех пор учёные множество раз повторяли эксперимент Росса, чтобы заново определить эту «нулевую» точку земного магнитного поля, и обнаружили, что она неуклонно сдвигается. Следует она примерно в северном направлении, то есть наверх от Канады, но отнюдь не к географическому полюсу. Магнитный полюс проследовал мимо географического в сотнях километров от него и продолжает путь в направлении российских берегов.

Смещение Северного магнитного полюса Земли за последние столетия. Фото © Wikipedia

Антарктический магнитный полюс Земли тоже не совпадает с географическим Южным полюсом, тоже дрейфует со скоростью примерно по 50 километров в год и сейчас находится в Южном океане. Что интересно, он следует в направлении Австралии. А поскольку «северный» идёт к Евразии, выходит, что сейчас магнитные полюса движутся навстречу друг другу.

Карта текущего состояния магнитного поля Земли. Фото © ncei.noaa.gov

Как объясняют учёные, ядро планеты — не идеально ровный шар, это сложная структура, в которой всё время что-то происходит и меняется. Насчёт сдвига Северного магнитного полюса исследователи несколько лет назад пришли к выводу, что под Канадой и Сибирью противоборствовали два плотных сгустка вещества. По их мнению, тот, который под Канадой, недавно распался надвое, притом одна его часть как раз направилась туда, где над ним — Евразия. Таким образом, сибирский сгусток постепенно усиливается и, судя по всему, перетягивает к себе магнитный полюс.

Каждый год геофизические службы обновляют информацию о передвижении магнитных полюсов, как раз недавно вышла последняя версия Мировой магнитной модели. И она не просто интересна для науки: эти данные используют для качественной навигации в судоходстве и авиации.

Авторы Адель Романенкова