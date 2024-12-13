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13 декабря, 16:07

Учёные заглянули в прошлое Солнца на миллионы лет назад

Для проведения эксперимента учёные использовали уникальную установку — накопительное кольцо в Дармштадте. Обложка © freepik.com / freepik

Для проведения эксперимента учёные использовали уникальную установку — накопительное кольцо в Дармштадте. Обложка © freepik.com / freepik

Международная группа исследователей из Технического университета Дармштадта совершила значительное открытие, позволяющее заглянуть в далёкое прошлое Солнца. Изучая взаимодействие солнечных нейтрино с редким минералом лорандитом, содержащим таллий, учёные смогли проанализировать солнечную активность за последние четыре миллиона лет. Результаты исследования опубликованы в журнале Physical Review Letters.

Лорандит выступает в роли природного детектора, фиксируя взаимодействия с нейтрино. Когда нейтрино, испускаемые Солнцем, вступают в реакцию с атомами таллия, происходит превращение их в стабильные атомы свинца. Этот процесс позволяет сохранить информацию о солнечной активности на протяжении миллионов лет, делая лорандит идеальным объектом для таких исследований.

Для проведения эксперимента учёные использовали уникальную установку — накопительное кольцо в Дармштадте. Это оборудование позволило зафиксировать редкий тип радиоактивного распада атомов таллия, что дало возможность точно измерить временные параметры распада и понять, как солнечные нейтрино взаимодействовали с материей в прошлом.

Эксперимент LORandite EXperiment (LOREX) стал первым долговременным геохимическим исследованием с использованием солнечных нейтрино. Он направлен на измерение потока нейтрино, усреднённого за четыре миллиона лет, что соответствует геологическому возрасту лорандитовой руды.

«Этот эксперимент показывает, как одно, пусть и сложное, измерение может сыграть решающую роль в решении важных научных вопросов, связанных с эволюцией нашего Солнца», — подчеркнул доктор Рагандип Сингх Сидху, один из авторов исследования. Доктор Руй-Жиу Чен, участвовавший в проекте, подчеркнул, что с помощью исследования можно будет получить представление об истории эволюции Солнца.

На Солнце произошла мощная вспышка продолжительностью 19 минут
На Солнце произошла мощная вспышка продолжительностью 19 минут

Ранее учёные представили самые детализированные фотографии Солнца в истории. Каждое из представленных изображений состоит из 25 отдельных кадров, сделанных за более чем четыре часа.

Валентина Раппопорт
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