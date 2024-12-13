Учёные заглянули в прошлое Солнца на миллионы лет назад

Международная группа исследователей из Технического университета Дармштадта совершила значительное открытие, позволяющее заглянуть в далёкое прошлое Солнца. Изучая взаимодействие солнечных нейтрино с редким минералом лорандитом, содержащим таллий, учёные смогли проанализировать солнечную активность за последние четыре миллиона лет. Результаты исследования опубликованы в журнале Physical Review Letters.

Лорандит выступает в роли природного детектора, фиксируя взаимодействия с нейтрино. Когда нейтрино, испускаемые Солнцем, вступают в реакцию с атомами таллия, происходит превращение их в стабильные атомы свинца. Этот процесс позволяет сохранить информацию о солнечной активности на протяжении миллионов лет, делая лорандит идеальным объектом для таких исследований.

Для проведения эксперимента учёные использовали уникальную установку — накопительное кольцо в Дармштадте. Это оборудование позволило зафиксировать редкий тип радиоактивного распада атомов таллия, что дало возможность точно измерить временные параметры распада и понять, как солнечные нейтрино взаимодействовали с материей в прошлом.

Эксперимент LORandite EXperiment (LOREX) стал первым долговременным геохимическим исследованием с использованием солнечных нейтрино. Он направлен на измерение потока нейтрино, усреднённого за четыре миллиона лет, что соответствует геологическому возрасту лорандитовой руды.

«Этот эксперимент показывает, как одно, пусть и сложное, измерение может сыграть решающую роль в решении важных научных вопросов, связанных с эволюцией нашего Солнца», — подчеркнул доктор Рагандип Сингх Сидху, один из авторов исследования. Доктор Руй-Жиу Чен, участвовавший в проекте, подчеркнул, что с помощью исследования можно будет получить представление об истории эволюции Солнца.