Учёные представили самые детализированные фотографии Солнца в истории

Учёные представили самые детализированные снимки Солнца, сделанные аппаратом Solar Orbiter, разработанным Европейским космическим агентством (ЕКА) при участии NASA. Как сообщило ЕКА, изображения были собраны из наблюдений, сделанных 22 марта 2023 года.

Каждое из представленных изображений состоит из 25 отдельных кадров, сделанных за более чем четыре часа. Диаметр солнечного диска на оригинальных снимках достигает 8 тысяч пикселей. Эти впечатляющие кадры удалось получить благодаря близкому расположению аппарата к звезде — менее 74 миллионов километров, что составляет половину дистанции от Земли до Солнца.









ЕКА подчеркнуло, что благодаря новым технологиям обработки данных, в будущем подобные снимки можно будет получать быстрее. Учёные рассчитывают, что Solar Orbiter сможет предоставлять такие изображения дважды в год.

Снимки солнца под ультрафиолетовым излучением. Видео © esa.int