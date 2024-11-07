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7 ноября, 04:40

Появились самые чёткие фотографии Юпитера

Космический аппарат NASA «Юнона» отправил на Землю подробные снимки Юпитера

Снимок Юпитера. Обложка © NASA / JPL / SwRI / MSSS / Gerald Eichstadt / Thomas Thomopoulos

Снимок Юпитера. Обложка © NASA / JPL / SwRI / MSSS / Gerald Eichstadt / Thomas Thomopoulos

Космический аппарат NASA «Юнона» отправил на Землю самые подробные снимки планеты Юпитер за всю свою историю. Эти изображения, которые зонд передал в ходе 66-го сближения с Юпитером 23 октября, впечатлили астрономов, пишет Newsweek.

Зонд также смог приблизиться к спутнику Юпитера Амальтее, размер которого составляет 250×146×128 км.

Аппарат «Юнона» был запущен в 2011 году и достиг Юпитера в 2016 году. С тех пор он активно работает в окрестностях планеты и её спутников, предоставляя учёным уникальные и подробные данные.

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Артём Гапоненко
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