Появились самые чёткие фотографии Юпитера
Космический аппарат NASA «Юнона» отправил на Землю подробные снимки Юпитера
Снимок Юпитера. Обложка © NASA / JPL / SwRI / MSSS / Gerald Eichstadt / Thomas Thomopoulos
Космический аппарат NASA «Юнона» отправил на Землю самые подробные снимки планеты Юпитер за всю свою историю. Эти изображения, которые зонд передал в ходе 66-го сближения с Юпитером 23 октября, впечатлили астрономов, пишет Newsweek.
Зонд также смог приблизиться к спутнику Юпитера Амальтее, размер которого составляет 250×146×128 км.
Аппарат «Юнона» был запущен в 2011 году и достиг Юпитера в 2016 году. С тех пор он активно работает в окрестностях планеты и её спутников, предоставляя учёным уникальные и подробные данные.
Ранее американский миллиардер Илон Маск выразил надежду, что в будущем компания SpaceX сможет отвезти на Марс всех желающих. Он отметил, что это будет похоже на долгое морское путешествие, как в прошлые века: опасное и неудобное, но великолепное приключение.