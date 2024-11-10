Мощная вспышка, близкая к сильнейшему классу, произошла на Солнце

На Солнце произошла мощная вспышка класса М, её зарегистрировали в Институте прикладной геофизики. Уточняется, что мощность вспышки была близка к самому сильному классу Х, однако её не достигла. Продолжительность явления составила 31 минуту. Напомним, что когда вспышки достигают Земли, они могут провоцировать магнитные бури.