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10 ноября, 17:49

Мощная вспышка, близкая к сильнейшему классу, произошла на Солнце

Мощная вспышка класса M произошла на Солнце

На Солнце произошла мощная вспышка класса М, её зарегистрировали в Институте прикладной геофизики. Уточняется, что мощность вспышки была близка к самому сильному классу Х, однако её не достигла. Продолжительность явления составила 31 минуту. Напомним, что когда вспышки достигают Земли, они могут провоцировать магнитные бури.

«10 ноября в 15:06 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3889 (S07E26) зарегистрирована вспышка M9.5 продолжительностью 31 минута», — цитирует ФГБУ ИПГ ТАСС.

Ранее вспышка Х-класса произошла на солнце 6 ноября после недельного затишья. Она достигла максимального излучения к 16:40 (по Москве). Космическое явление произошло примерно по центру солнечного диска, что увеличило вероятность негативного воздействия на Землю

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Shutterstock / FOTODOM / Igor Kovalchuk

Полина Никифорова
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