Мощная вспышка, близкая к сильнейшему классу, произошла на Солнце
Мощная вспышка класса M произошла на Солнце
На Солнце произошла мощная вспышка класса М, её зарегистрировали в Институте прикладной геофизики. Уточняется, что мощность вспышки была близка к самому сильному классу Х, однако её не достигла. Продолжительность явления составила 31 минуту. Напомним, что когда вспышки достигают Земли, они могут провоцировать магнитные бури.
«10 ноября в 15:06 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3889 (S07E26) зарегистрирована вспышка M9.5 продолжительностью 31 минута», — цитирует ФГБУ ИПГ ТАСС.
Ранее вспышка Х-класса произошла на солнце 6 ноября после недельного затишья. Она достигла максимального излучения к 16:40 (по Москве). Космическое явление произошло примерно по центру солнечного диска, что увеличило вероятность негативного воздействия на Землю
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