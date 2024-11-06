Сверхсильная вспышка X-класса произошла на Солнце после недельного затишья

Учёные зафиксировали на Солнце очередную мощную вспышку после недельного перерыва, при этом такая активность может продолжиться в ближайшие пару дней. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Вспышка высшего X балла зарегистрирована на Солнце после недельного перерыва, связанного с временным спадом солнечной активности. Балл события, согласно измерениям, составляет X2.4», — говорится в тексте.

Максимальное излучение пришлось на 16:40 (по Москве). Вспышка произошла примерно по центру солнечного диска, что увеличивает вероятность достижения плазмой земных оболочек и негативного влияния на нашу планету. В Лаборатории подчеркнули, что сейчас наблюдается устойчивый тренд активности Солнца, поэтому очередные вспышки в него вписываются.