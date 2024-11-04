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4 ноября, 19:20

На Солнце 4 ноября произошло девять мощных вспышек

В понедельник, 4 ноября, на Солнце произошло девять мощных вспышек. Как рассказали ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»), им присвоен класс М.

Первая вспышка длилась десять минут, она была зафиксирована в около 04:00 мск. Самая мощная вспышка, 20 минутная, произошла в 18:38 мск. Шесть из девяти вспышек сопровождались нарушением КВ-радиосвязи.

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Ранее на Солнце также фиксировали сразу две вспышки высшего уровня. Одна из них была высочайшего класса Х. По словам учёных, все явления сопровождались нарушением КВ-радиосвязи. Из-за вспышек также произошли выбросы в межпланетное пространство заметных объёмов солнечной плазмы.

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© Shutterstock / FOTODOM / muratart

Оксана Попова
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