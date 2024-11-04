На Солнце 4 ноября произошло девять мощных вспышек

В понедельник, 4 ноября, на Солнце произошло девять мощных вспышек. Как рассказали ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»), им присвоен класс М.

Первая вспышка длилась десять минут, она была зафиксирована в около 04:00 мск. Самая мощная вспышка, 20 минутная, произошла в 18:38 мск. Шесть из девяти вспышек сопровождались нарушением КВ-радиосвязи.